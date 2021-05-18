قمة ثلاثية.. السيسي يدعو لتحرك دولي لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم في قمة ثلاثية بقصر الاليزيه حول تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس أكد أهمية هذه القمة وتوقيتها لأنها تهدف الى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف وإحتواء التصعيد الخطير في الاراضي الفلسطينية الذي أدى الي تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، بالاضافة الى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين،

وأضاف راضى أن الرئيس السيسي ثمن مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقاً مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة خاصة الوضع في الاراضي الفلسطينية.