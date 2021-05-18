ببجى تطلق تحديث جودزيلا وكينج كونج ..وإليك كيفية تحميله

فى أحدث إصدار لها، كشفت لعبة الفيديو الشهيرة PUBG ببجى عن مميزات التحديث الجديد وهو تحديث PUBG Mobile 1.4 ، الخاص باللعبة على الهواتف الذكية، والذي يوفر أوضاعًا جديدة وخريطة ساحة جديدة ومركبات وتحسينات قتالية.



وبحسب موقع InsideSport التقنى فإن تحديث PUBG Mobile 1.4 الجديد لـ ببجى مستوحى بشكل كبير من فيلم Godzilla vs. Kong والذى يجلب شخصيات Godzilla جودزيلا وكذلك Kong كينج كونج بالإضافة إلى عدد من الوحوش الأخرى.

وأصدرت شركة Tencent لألعاب الفيديو والمالكة لـ ببجى التحديث الأكثر تميزا لمستخدمى اللعبة على الهواتف الذكية حيث يمكن للمستخدمين استخدام الرابط الموجود على الموقع مباشرةً لتنزيل التحديث للحصول على العديد من التغييرات الأخرى على اللعبة.

وتصدر لعبة PUBG Mobile تحديثات موسمية مع العديد من التعديلات والمحتوى الجديد للترفيه عن اللاعبين من خلال طريقة لعب فريدة كل موسم، حيث أعلن المطورون عن تعاون فريد في مارس الماضى حيث اشتركت الشركة مع فيلم Godzilla vs Kong بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للعبة.

ويمكن للاعبين النقر فوق هذا الرابط الموضح لتحميل تحديث PUBG Mobile 1.4 حيث سيعمل هذا التطبيق على هواتف أندرويد ويمكن لأولئك الذين يواجهون أي صعوبة أثناء الوصول إلى اللعبة من متجر Google Play واستخدام هذا الرابط لتحميل اللعبة مباشرة.



يذكر أن حجم تحديث PUBG Mobile 1.4 الجديد يبلغ حوالي 1 جيجابايت ويتميز بالمحتوى الجديد بالكامل.