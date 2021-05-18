أبو مسلم : ربيع ياسين تولى المهمة في ظروف صعبة وفرص صعود بتروجيت ممكنة

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق والمدرب العام لفريق بتروچيت أن الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين تولى المهمة في ظروف صعبة في منتصف الموسم .

وأضاف أبو مسلم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : فرص بتروچيت في العودة إلى الدوري المصري الممتاز ممكنة ، فالفريق يتواجد في المركز السابع برصيد 30 نقطة وبفارق 6 نقاط عن متصدر المجموعة فريق بورتو السويس ، ويتبقى على نهاية الموسم 8 مباريات ".

وتابع :" حظوظ الفريق في العودة إلى الدوري الممتاز ما زالت قائمة ".