الصحف السعودية اليوم.. تحركات مصرية مكثفة لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. وعاصفة انتقادات لتصريحات وزير الخارجية اللبناني المسيئة لدول الخليج

الرئيس الفلسطيني وحركة حماس ترحبان بإعلان الرئيس السيسي تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

#شربل_وهبة_لا_يمثلنا يتصدر صفحات التواصل الاجتماعي

المؤتمر الدولي لمساعدة القارة الأفريقية يختتم أعماله في باريس

وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من عسكرة القطب الشمالي

أبرزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم جهود مصر المكثفة لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واهتمت بحملة الرفض والاستنكار لتصريحات وزير الخارجية اللبناني المسيئة لدول الخليج.

في الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الشرق الأوسط" إشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وعبر عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن تقديره لموقف السيسي «الذي يعبر عن حقيقة مصر ودورها العروبي في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وثمن هنية في بيان «الجهود التي تبذلها مصر من أجل كبح جماح العدوان الإسرائيلي في غزة، وإعادة فتح معبر رفح على مدار الساعة لإدخال جميع المساعدات واحتياجات القطاع».

وذكرت صحيفة "الرياض" أن العاصمة باريس استضافت أمس قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ضمت كلٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية هذه القمة وتوقيتها والتي تهدف الى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولإحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، بالاضافة إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمناً سيادته مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقاً مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وأفادت صحيفة "المدينة" بأن لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف نظمت حدثاً افتراضياً، أمس، تحت عنوان "الدعم البرلماني الدولي لقضية فلسطين".

وسلط رئيس اللجنة شيخ نيانج الضوء على دور البرلمانيين في زيادة الوعي بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والعمل على دمج الالتزامات الدولية المضمنة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية والاتفاقيات الثنائية في التشريعات الوطنية.

وسلطت صحيفة "عكاظ" الضوء على الهجوم الكاسح على وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة والمطالبات بإقالته، بعدما تعرض لحملة انتقادات من قبل آلاف اللبنانيين الذين وصفوه بأنه «قصير النظر» بسبب تصريحاته المسيئة لدول الخليج العربي.

وتصدر وسم #شربل_وهبة_لا_يمثلنا صفحات التواصل الاجتماعي، وهاجم ناشطون وإعلاميون لبنانيون الوزير، ووجه عدد من النواب والسياسيين انتقادات لاذعة له، معتبرين كلامه غير مقبول على الإطلاق وخطير.

وقالت صحيفة "عاجل" إن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر أعلن الثلاثاء، تصنيف حركة رشاد، والحركة من أجل استقلال منطقة القبائل المعروفة اختصارا باسم (الماك)، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدًا أنه سيجري التعامل معهما بهذه الصفة.

وقالت الرئاسة الجزائرية، إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس الثلاثاء اجتماعًا دوريًا للمجلس الأعلى للأمن. وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان أن المجلس تناول بالدراسة الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي (رشاد) و(الماك)، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، واتخذ في هذا الإطار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة.

دوليًا، ذكرت "الشرق الأوسط" أن أعمال المؤتمر الدولي لمساعدة القارة الأفريقية، الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس، اختتمت أمس بمشاركة لائحة طويلة من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية والأوروبية والدولية، ورؤساء ومديري المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وكبار المسؤولين في مجموعة السبع للدول الأكثر تصنيعاً، ومجموعة العشرين لأكبر اقتصاديات العالم، ومجموعة واسعة من وزراء الخارجية والمال لدول أخرى.

واستبق الرئيس إيمانويل ماكرون صاحب الدعوة والذي أدار المناقشات وكان «دينامو» القمة، انطلاقها بالتأكيد على الأهداف التي يسعى المجتمعون لتحقيقها، ومنها اثنان رئيسيان: الأول، إيجاد موارد تمويل مستجدة للاقتصادات الأفريقية بحيث تسد جانباً من العجز الذي أصابها في الأشهر الـ14 الأخيرة، والآخر الدفع باتجاه تعزيز الاستثمارات الخارجية في القارة السمراء وتحفيز القطاع الخاص داخلياً وبالتشارك مع المستثمرين الخارجيين.

ونقلت "عاجل" عن معهد سيروم الهندي للأمصال "إس آي آي" أنه سيتم وقف التسليم المخطط له لجرعات لقاح فيروس كورونا إلى البلدان الأكثر فقرًا لعدة أشهر. وذكر المعهد، الثلاثاء، أنه من المأمول استئناف الصادرات بنهاية العام، مشيرًا إلى أن موجة الإصابات الضخمة بالفيروس في الهند هي السبب في التأخير.

وبحسب "سبق"، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، من آيسلندا إلى تجنّب عسكرة القطب الشمالي، في تحذير إلى روسيا التي دافعت عن أنشطتها العسكرية في هذه المنطقة الإستراتيجية. وقال "بلينكن" للصحافيين: "لدينا مخاوف حيال مسألة زيادة بعض الأنشطة العسكرية في القطب الشمالي التي تعزز مخاطر حصول حوادث، وتقوّض الهدف المشترك المتمثل بمستقبل سلمي ومستدام للمنطقة.