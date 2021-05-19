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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء، بينما تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو ١١.٤ مليار جنيه ليصل إلى مستوى ٦٦٨.٢ مليار جنيه.

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس ٣٠ المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة ٠.٦٩% ليصل إلى مستوى ١٠٨٥٤ نققطة، كما ارتفع مؤشر ايجي اكس ٧٠ للأسهم المتوسطة بنسبة ١٠.٣٧% ليصل إلى مستوى ٢٢٦١ نقطة.

زاد مؤشر ايجي اكس ١٠٠ الأوسع انتشارا والذي يقيس أداء أسهم المؤشر الرئيسي ايجي اكس ٣٠ وأسهم مؤشر ايجي اكس ٧٠ للأسهم المتوسطة بنسبة ١٠١٩% ليصل إلى مستوى ٣٢٢٤ نقطة.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ، عن إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، مؤكدا أن العمل الجماعي من شأنه أن يسرع من وتيرة تحقيق المستهدفات وخاصة فيما يتعلق بنشر الوعي ورفع مستويات معرفة المصريين في الخارج بأساسيات الاستثمار في البورصة، وفق بيان صادر عن البورصة المصرية.
 

متفوتش البورصة

وأطلقت البورصة المصرية، حملة إعلانية ضخمة خلال شهر رمضان الكريم، تحت شعار: "معاك سهم تبقى شريك" و"متفوتش البورصة"، لتحفيز المواطنين على الاستثمار بسوق المال، وذلك في إطار جهود لنشر ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال بين الجمهور بجميع فئاته.

 

المصريون في الخارج

ودعا فريد، شركات الوساطة للمشاركة في هذا العمل عبر تنسيق إجراءات فتح الحسابات والأكواد للمصريين في الخارج وتعريفهم بكيفية بدء الاستثمار، مؤكدًا أن ادارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات، وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية.

 

تبسيط الإجراءات 

وأكد فريد تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازي مع اطلاق إدارة جديدة تحت اسم “Client Relation Management” في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.

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