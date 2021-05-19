شاهد| ساندى سالم تبتكر جهازًا يساعد ضعاف السمع على ترجمة الكلام

قالت ساندي سالم صاحبة ابتكار جهاز للصم والبكم إن الهدف من الجهاز مساعدة الصم والبكم وضعاف السمع في التواصل مع المجتمع، فالجهاز يحتوي على مجموعة من الأزرار كل منها مسجل عليه كلمات، عند الضغط عليها يتم نطق الكلمة وسماعها من قبل الأشخاص المتعاملين معه عن طريق سماعات مثبتة بالجهاز، والعكس ترجمة الكلمات الصوتية التي تصدر من الآخرين لجمل على شاشة الجهاز ليسهل قراءتها.

وأضافت "صاحبة ابتكار جهاز للصم والبكم"، خلال استضافتها في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الجهاز مثبت به مجموعة من اللغات للتسهيل على مستخدميه، كما يمكن استخدامه قاموس للغات، وقد حصد الابتكار الميدالية الذهبية في معرض مصر للعلوم والهندسة، كما فاز بالشهادة البلاتينية في معرض "ITA" بلندن، مشيرةً إلى أنه من المستهدف إنتاج الجهاز خلال الفترة المقبلة وطرحة كمنتج للاستفادة منه.

وأشارت، إلى أنها فكرت في هذا الجهاز حتي تسهل في حل تلك المشكلة العامة بين كلا من الشخص الأصم والأِخاص الآخرون في كل العالم، حيث أنه يوجد حوالي 7 ونصف مليون مصري ضعيف السمع، معقبة "بتكلم 6 لغات وحتى الان لم استطع ان اتواصل مع فئة كبيرة جدا من المجتمع، فكان هذا السبب اكبر دافع لي أن اخترع هذا الجهاز".

وأكدت، أن هذا الجهاز يكون علي شكل ساعة، فتقوم تلك الساعة على تحويل الكلام المسموع إلى جمل كتابيه، وحتى أن الجهاز يستطيع أن يظهر أفضل الجمل التي تناسب الموقف، كما أنه الشخص الأصم يستطيع أن يكتب جملة تتحول إلى صوت مباشرة.

وأوضحت، أنها استمرت العمل علي هذا المشروع منذ 4 سنوات، وذلك لأنها تفضل الهندسة الطبية وهندسة الالكترونيات، منذ أن كان عمرها 11 سنة.