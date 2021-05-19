تدشين حملات نظافة بأحياء مدينة الخارجة في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنظيم حملات صيانة للإنارة ولنظافة الأحياء السكنية بالمدينة وصيانة المرافق بها.

وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، عن تنظيم حملة نظافة موسعة بمشاركة رؤساء الأحياء وعمال النظافة وجهاز تحسين البيئة شملت رفع مخلفات القمامة وإزالة التراكمات وتقليم الأشجار في مناطق متفرقة بشوارع وميادين مدينة الخارجة.

وأشار الطماوي، إلى تواصل حملات النظافة بعدد من الأحياء والمساكن، وتنفيذ حملة نظافة مكبرة بأحياء الخارجة تضمنت إزالة المخلفات الملقاة على جانب الطريق بالاستعانة بمعدات وسيارات رفع القمامة وعمال النظافة.

ولفت الطماوي، إلى استمرار أعمال صيانة وإصلاح الأعطال المتكررة ورفع كفاءة محطات المياه والصرف وفقاً للأولويات وأجندة العمل، وذلك في إطار الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين حرصا على تقديم أفضل الخدمات المواطنين.

من جانب اخر أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ خطة لإنارة طريق يربط بين 4 أحياء سكنية بمدينة الخارجة على مرحلتين.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، البدء خلال اليومين المقبلين في إنارة طريق يربط بين حي الأمل وحي المعلمين ذلك بعد رصف هذا الطريق لربط تقسيم المعلمين السكني بوسط المدينة، وذلك كمرحلة أولى بينما سيجري إنارة طريق يربط بين حي المروة وحي 25 يناير بمدينة الخارجة كمرحلة ثانية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه جرى تكليف جميع رؤساء المراكز الإدارية الخمسة بمتابعة منظومة الانارة وصيانتها بشكل دوري واستبدال كشافات الانارة بأخرى حديثة وموفر للطاقة.

من ناحية اخري أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن توريد 182 ألف طن قمح لصوامع داخل وخارج المحافظة.

وأوضح الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، استلام المحصول من المزارعين من خلال لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كل من، ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزيني والجهات المسوقة هي الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الأشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.