خبير أمن معلومات: فيسبوك قادر على قراءة منشورات الكلمات بدون نقط

قال عمرو فاروق خبير أمن المعلومات، إن منصة فيسبوك تنحاز إلى إسرائيل فيما يتعلق بـ منشورات دعم فلسطين، لعدة أسباب وقد تكون أسباب اقتصادية أو سياسية أو أمنية .

وأضاف عمرو فاروق في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، أن فيسبوك بها آليات ذكاء اصطناعي متطورة للغاية.

وتابع عمرو فاروق :" فيسبوك لديه 2 مليار حساب على المستوى العالمي وهناك 40 مليون حساب في مصر فقط، وهناك كم هائل من الذكاء الاصطناعي لإدارة فيسبوك ".

واكمل عمرو فاروق :" كتابة منشورات بـ كلمات بدون نقط يمكن أن يقرأها الذكاء الاصطناعي في فيسبوك ".

ولفت عمرو فاروق:" آليات الذكاء الاصطناعي قادرة على التعرف على طريقة الكتابة بالفرانكو على مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفا:" مواقع التواصل قادرة على التعامل مع أنواع مختلفة من الكتابات".



