عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماعا لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية

زراعة الفيوم
زراعة الفيوم

عقد  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماعا مع مديري الادارات الزراعية ، لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية وتوقيع برتوكول التعاون عن محصول عباد الشمس الزيتي مع المزارعين والإدارات الزراعية موسم 2021.


وذلك بحضور الدكتور محمود مركز الزراعات التعاقدية والدكتور محمود الجابري و عرفة بيومي عن شركة الاتحاد الاعلاف للزيوت والصابون.

 

تم مناقشة كمية التقاوي الواردة للمديرية وتوزيعها على المراكز حيث تم الاتفاق على توزيع بذور عباد الشمس على مراكز طامية و اطسا وسنورس والفيوم 


أكد وكيل الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو التوسع في نظام الزراعة التعاقدية، وفق أولوية تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، التي يتم الاتفاق عليها، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.

 

أشار وكيل الوزارة بدء تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين على محصولى عباد الشمس الزيتى لتوريد وتسويق تلك المحاصيل، وذلك من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية كطرف أول "مشتري" والجمعية الزراعية والمزارع كطرف ثانى" بائع" ومركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة كطرف ثالث" مشرف وموثق لعقد شراء المحصول.


وأضاف أن هذه الإجراءات تأتى فى اطار السعي نحو التوسع فى الزراعة التعاقدية لتقليل استيراد السلع الاستراتيجية والعمل على تحقيق الامن الغذائي الذى يعد الركائز الرئيسية للأمن القومي حيث جرى الاتفاق على التعاقد على زراعة عباد الشمس سواء من حيث المساحة المستهدفة وسعر التوريد لاستغلال تلك المحاصيل فى توفير الزيت مؤكدا على أن اهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التى تقوم بالشراء والتى يتم التعاقد معها.

محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائيا بطول 79 كم خلال شهر أبريل

وكيل زراعة الفيوم يترأس الاجتماع الدوري للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان

وأضاف وكيل وزارة الزراعة  أن الإدارات والجمعيات الزراعية رغبات المزارعين والمستثمرين للاتفاق على الزراعة التعاقدية مؤكدا على أن سعر توريد طن فول الصويا بمبلغ 8000 جنية /طن وسعر توريد طن عباد الشمس الزيتي مبلغ 8500 جنية /طن ويمكن للمزارع توفير التقاوي بمعرفته او يتم توفيرها من خلال الجمعيات والمجالس الزراعية.

d06075f4-e7bb-4f4f-9058-8985ddf6cf8c
d06075f4-e7bb-4f4f-9058-8985ddf6cf8c
26d9bc1c-23fa-4475-830d-aa3804ed8991
26d9bc1c-23fa-4475-830d-aa3804ed8991
وكيل زراعة الفيوم لبحث أليات تطبيق الزراعة التعاقدية بروتوكول التعاون اخبار الفيوم اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

موظف بـ زراعة الفيوم يتبرع بجزء من راتبه لصالح القضية الفلسطينية

محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائيا بطول 79 كم خلال شهر أبريل

ترشيحاتنا

وزير الجيش الإسرائيلي يعقد اجتماعا طارئا مع مسئولين أمنيين

البورصة المصرية تغرم 5 شركات 70 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

مؤسسة مالية أمريكية: مصر من الدول القليلة في العالم التي نجحت في السيطرة على التضخم

صحة النواب تكشف حقيقة حماية متلقى لقاح كورونا من الإصابة

توقيع عقود المنظومة الجديدة للمخلفات لخدمة 18 حياً بمحافظة القاهرة .. صور

بؤرة رعب جديد في الصين.. مرض معد شديد الخطورة يبدأ بالانتشار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قام بفعل فاضح داخل السيارة.. أمن الغربية ينجح في ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في طنطا

جداول امتحانات الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع.. صور

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

بدون درجات.. وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: أسئلة امتحانات مايو من منهج مارس

رسالة مثيرة من سيرينو قبل مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

هل نسيان سجدة فى الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب

أول تعليق من وزارة الطيران على صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر .. صور

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ