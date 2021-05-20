وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماعا لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية

عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماعا مع مديري الادارات الزراعية ، لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية وتوقيع برتوكول التعاون عن محصول عباد الشمس الزيتي مع المزارعين والإدارات الزراعية موسم 2021.



وذلك بحضور الدكتور محمود مركز الزراعات التعاقدية والدكتور محمود الجابري و عرفة بيومي عن شركة الاتحاد الاعلاف للزيوت والصابون.

تم مناقشة كمية التقاوي الواردة للمديرية وتوزيعها على المراكز حيث تم الاتفاق على توزيع بذور عباد الشمس على مراكز طامية و اطسا وسنورس والفيوم



أكد وكيل الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو التوسع في نظام الزراعة التعاقدية، وفق أولوية تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، التي يتم الاتفاق عليها، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.

أشار وكيل الوزارة بدء تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين على محصولى عباد الشمس الزيتى لتوريد وتسويق تلك المحاصيل، وذلك من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية كطرف أول "مشتري" والجمعية الزراعية والمزارع كطرف ثانى" بائع" ومركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة كطرف ثالث" مشرف وموثق لعقد شراء المحصول.



وأضاف أن هذه الإجراءات تأتى فى اطار السعي نحو التوسع فى الزراعة التعاقدية لتقليل استيراد السلع الاستراتيجية والعمل على تحقيق الامن الغذائي الذى يعد الركائز الرئيسية للأمن القومي حيث جرى الاتفاق على التعاقد على زراعة عباد الشمس سواء من حيث المساحة المستهدفة وسعر التوريد لاستغلال تلك المحاصيل فى توفير الزيت مؤكدا على أن اهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التى تقوم بالشراء والتى يتم التعاقد معها.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الإدارات والجمعيات الزراعية رغبات المزارعين والمستثمرين للاتفاق على الزراعة التعاقدية مؤكدا على أن سعر توريد طن فول الصويا بمبلغ 8000 جنية /طن وسعر توريد طن عباد الشمس الزيتي مبلغ 8500 جنية /طن ويمكن للمزارع توفير التقاوي بمعرفته او يتم توفيرها من خلال الجمعيات والمجالس الزراعية.

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