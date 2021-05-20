تحذيرات مهمة لـ الصحة العراقية بشأن ترويج مضلل لعلاج كورونا

أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، بيانا تحذر فيه من أشخاص غير مخولين يروجون للعلاج من فيروس كورونا في أماكن غير رسمية ومن دون الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قالت الصحة العراقية إن ممارسات يقوم بها أشخاص غير مخولين بعلاج المرضى تهدد حياة المواطنين، حيث يتم الترويج لممارساتهم عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن افتتاح مراكز علاج بشكل غير اصولي ونشر معلومات مضللة للمواطنين تحثهم على عدم ارتداء الكمام وعدم تلقي اللقاح الأمر الذي من شأنه أن يساعد على استمرار نشر الوباء".

وأكدت الوزارة أن الترويج لتلك الممارسات تعاقب عليه المادة ٣٦٨ من قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩ مما اقتضى التنسيق مع السلطات القضائية والأمنية لمتابعة التهديدات التي يشكلها هؤلاء الأشخاص على صحة المجتمع والأفراد وإصدار أوامر بإلقاء القبض عليهم.

كما حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، من تطعيم الأشخاص بلقاحات مختلفة ضمن نظام الجرعتين، إلا بعد مرور مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام على إكمال التلقيح الأول وفق النظام المذكور.