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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع حيل تخلصك من الصداع فى لمح البصر

صدى البلد

حيل سريعه تساعدك على التخلص من الصداع  المؤلم والخفقان إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين

1. خفت الأضواء.

يمكن أن تؤدي الأضواء الساطعة والوهج إلى حدوث الصداع - يمكنك تجنب ذلك إما بإطفاء بعض الأضواء أو سحب الستائر على نافذتك.

2. تجنب الروائح القوية.


 

قد تؤدي العطور ومنتجات التنظيف أو العطور القوية لزملائك إلى حدوث  صداع . لتخطي ذلك ، افتح النوافذ لبضع دقائق أو استخدم مروحة لإبعاد الرائحة القوية عنك.

3.لا تفوت وجبات الطعام.

عندما تعاني من الجفاف ، بسبب الصداع خذ كوبًا أو كوبين من الماء مع تناول وجبة صغيرة صحية  قم بإقران هذا مع وجبة صحية ومغذية وداعًا للصداع.

علاجات منزلية طبيعية للتخلص من الصداع بسرعة

4. تخلص من العلكة 

من المثير للدهشة أن العلكة  قد تكون سبب معاناتك. يسبب مضغ العلكة توترًا في الفك وضغطًا على المفصل الأكثر استخدامًا . أفضل ما يمكنك فعله هو التخلص من العلكة وأي أطعمة أخرى لزجة ويصعب مضغها.

5. قم بفك شعرك.

إذا كان شعرك على شكل ذيل حصان مشدود أو إذا كان لديك بعض الضفائر فامنحي شعرك استراحة - فقد يسبب ذلك صداعًا مؤلمًا. اتركي شعرك لأسفل واتركي فروة رأسك تسترخي. سوف يختفي صداعك في لمح البصر

 

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