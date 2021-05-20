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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: قرب انتهاء الأعمال بمنفذ الحى الإماراتى الجديد.. صور

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن قرب انتهاء جميع الأعمال بمنفذ الحي الاماراتي الجديد وذلك استعدادا لتشغيل المنفذ بكامل قواه بعد الانتهاء من كافة الأعمال الجارية .

 

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد الي المنفذ الجديد لمتابعة سير العمل به رافقه خلالها العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد والمهندسة هويدا شميس منطقة تعمير بورسعيد وحي الجنوب والمهندس محمد سلامة مدير عام شركة اطلس المنفذة للمشروع .

 

وتابع المحافظ  كافة الأعمال التى يشهدها المنفذ الجديد والأعمال الإنشائية ، مشددا على الانتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت ، لافتا أن المنفذ تم تشغيله بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من كافة الأعمال ، مؤكدا أن المنفذ يتم تصميمه على أعلى مستوى ليتناسب مع الواجهة الحضارية والجمالية المحافظة ، ويحقق أعلى معدلات الأمان والنظام .
 

وأكد محافظ بورسعيد ان نقل منفذ الحى الإماراتى يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المحافظة ، بما يتماشى مع مجمل التطورات بمحافظة بورسعيد ، وإقامة منفذ على أعلى مستوى يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها ، موضحا  أن المنفذ فى موقعه الجديد تم  تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل ، نظرا لأهمية موقعه على محور ٣٠ يونيو .

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تنفيذ 3600 زيارة منزلية للمعزولين منزليا في بورسعيد

وفى سياق متصل  افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس  سوق العصر  الحضارى بحى العرب  ، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة  والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ واللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مديرالأمن، والاستاذ عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب .


وأكد محافظ بورسعيد أنه تم انشاء سوق العصر الجديد بحى العرب تماشيا مع الطفرة الخدمية التى تشهدها بورسعيد مؤخرا  ، واستكمالا لسلسلة الأسواق الحديثة التى أقامتها المحافظة كسوق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد ، ولإنهاء عصر الأسواق العشوائية والاشغالات و تحقيق مجتمعات خدمية على أعلى مستوى ، لافتا أنه جرى تصميم السوق على أحدث طراز بما يحقق سبل الراحة للبائعين والمواطنين ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص المحال البديلة  بالسوق لجميع المستحقين  .

 

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم إزالة الأسواق العشوائية بالمنطقة بالتوازى مع افتتاح سوق العصر الجديد ، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالسوق  ، وذلك لتحقيق مظهر حضارى لائق يتناسب مع أعمال التنمية التى تشهدها كافة المجالات ببورسعيد ،  ووجه المحافظ بمنع عودة أى أشكال للعشوائيات بالمنطقة ، وتطبيق الإجراءات الحازمة ضد المخالفين وواضعى  الاشغالات والتعديات ، لافتا أن كافة أحياء بورسعيد تشهد إعادة هيكلة وتطوير الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حديثة تحقق سيل الراحة للمواطنين وترفع كفاءة الخدمات المقدمة .

 

وأشار محافظ بورسعيد  إلى أن سوق العصر  الجديد مقام على مساحة ٢٠٠٠ م2 بالاضافة  الي الطرق المحيطة بة  ليستقبل الباعة الموجودين بـعدد من الاسواق العشوائية .


ويتكون السوق من ٧٢ باكية بالاضافة الي ٥٥ محلا تضم عددا من الانشطة المختلفة وانه تم مراعاة  اختيار موقع السوق الجديد بالقرب من نفس المنطقة التي كانت يوجد بها الباعة

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