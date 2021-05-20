بالأسعار .. أفضل 5 سيارات سيدان لـ موديلات 2021 في مصر| صور

تقدم كبرى شركات تصنيع السيارات العديد من اصداراتها المتنوعة، سواء كانت تتضمن باقة التجهيزات الداخلية، أو العناصر الخاصة بأنظمة الأمن و السلامة و الرفاهية، بالإضافة إلى جانب مهم و هو التصميم الخارجي، و الذي يتنوع بين اطلالة الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام، أو سيارات السيدان.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أفضل 5 سيارات سيدان لـ موديلات 2021 داخل السوق المصري.

1 – شيفروليه ماليبو موديل 2021

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع ان ينتج قوة 163 حصان، مع 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات، مما يمنحها القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية.

وتقدم السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021 عبر فئتين من التجهيزات و بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LS 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 379.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LT 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 434.990 جنيه.

2 – هوندا سيفيك موديل 2021

زودت هوندا سيفيك موديل 2021 بمحرك من 4 اسطوانات، بقوة 1600 سي سي، يولد قوة 123 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، و تنطلق من 0 لـ 100 كم، خلال 11.6 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.4 لتر لكل 100 كم.

وتقدم السيارة هوندا سيفيك موديل 2021 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 459 ألف جنيه.

3 – سوزوكي سياز موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 104 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، بينما تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 5.1 لتر/100 كم، قدرت القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول 4490 مم، و بعرض 1730 مم، مع ارتفاع يبلغ 1485 مم، و مساحة تخزين خلفية تسع لـ 495 لتر.

و يبلغ سعر السيارة سوزوكي سياز موديل 2021 بقيمة قدرها 252.800 جنيه.

4 – نيسان صني موديل 2021

تستمد نيسان صني قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن/متر، و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.9 لتر لكل 100 كم، بالإضافة إلى نسخة اخرى تعتمد على ناقل حركة يدوي.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان صني موديل 2021 بقيمة قدرها :

الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 185 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 206 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 219.500 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUPER SALOON 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 230.500 ألف جنيه.

5 – اوبل استرا موديل 2021

تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 4658 مم، و بعرض 1814 مم، و 1500 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين تسع لـ 460 لتر، بينما تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي "تيربو"، يواد قوة 140 حصان، و 200 نويتن/متر من عزم الدوران، و تتسارع السيارة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يجعلها تصل من 0 لـ 100 كم خلال 10.2 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة اوبل استرا موديل 2021 داخل الأسواق المصرية بقيمة قدرها 320 ألف جنيه.