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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يسرا

نهجان ومشكلات في التنفس| شاهد ماذا قالت يسرا بعد تعافيها من كورونا

صدى البلد

كشفت الفنانة يسرا، تفاصيل مهمة عن إصابتها بـ فيروس كورونا، وقالت " كان هُدر جامد.. كورونا بتضرب جامد وعانيت وتأثرت، وكنت بنام وانا قاعدة". 


وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن هذه الفترة كانت صعبة وحرجة، وكشفت أن الدعاء بيغير الأقدار.


ولفتت إلى أنها ظلت لـ شهر ونصف الشهر تعانى من الإصابة بفيروس كورونا، وأنها خلال هذه الفترة تعانى من "نهجان" ومشكلات فى التنفس.


وأشارت إلى أنها ظهرت فى بداية مسلسل حرب أهلية بمشاهد تظهر أنها تعانى من زيادة فى الوزن، وأقسمت " لم اقم بعمليات تجميل".
 

الفنانة يسرا فيروس كورونا كورونا منى الشاذلى مسلسل حرب اهلية

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