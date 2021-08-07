بعد وفاتها..دلال عبد العزيز.. تكره فصل الشتاء وتخاف من الحسد والبحر عدوها

غيب الموت قبل قليل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز الـ 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت لأكثر من ١٠٠ يوم.

1- ولدت دلال عبد العزيز في 17 يناير 1960، في قرية فرغان بـ محافظة الشرقية.

2- حصلت دلال عبد العزيز على شهادة بكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الأعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على ليسانس أداب قسم اللغة الانجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

3- أنطلاقتها الفنية كانت من خلال مسلسل بنت اليوم، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح.

4- تزوجت الفنانة في عام١٩٨٤ من الفنان سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وإيمي.

5- قدمت دلال عبد العزيز في مشوارها الفني فيما يقرب من 219 عمل متنوعين بين السينما والتلفزيون والمسرح.

6- لاتحب فصل الشتاء وعدوها هو البحر كما قالت في أحد اللقاءات التلفزيونية.

7- ترتدي عين زرقاء في رقبتها دائما خوفا من الحسد.

8- وجهت رسالة لـ دنيا أبنتها في أحد اللقاءات، وطلبت منها ألا تجعل فنها يأخذها من البيت لأن دنيا تعشق عملها للغاية، حسبما قالت.

9- تمنت أن تعلم حفيدتها حب الدراسة والعلم، لأنها ترى أنه الميراث الذي لاينتهى.

10- تحب فترة شروق الشمس وتجلس لتتأمل في الكون وتتقرب إلى الله.