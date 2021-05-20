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رئيس التحرير
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تحقيقات

الشقيقة الكبرى

السفير الفلسطيني لـ"صدى البلد": مصر تحركت لحقن دماء أهلنا من اللحظات الأولى للعدوان

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح

أكد السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، إن دور مصر الشقيقة الكبرى كان واضحا في إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مضيفا "نحن في فلسطين نثمن الدور العظيم للقيادة المصرية التي حرصت منذ اللحظة الأولى من شن العدوان على العمل على وقفه وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف اللوح في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر قادت التحرك لوقف إطلاق النار بالتعاون والتنسيق مع بعض الدول العربية الأخرى، ومع دول عدة في العالم، مؤكدا أن الجهود التي قادتها مصر نجحت بالفعل في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتابع السفير الفلسطيني "كل الشكر وكل التقدير لـ مصر على هذا الدور، والنجاح في وقف إطلاق النار، ونأمل أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بـ ساعة الصفر التي تم تحديدها من قبل الوساطة المصرية".

ماذا فعلت مصر لتوقف إطلاق النار على غزة.. خارجية النواب تجيب

ولفت السفير الفلسطيني"صدر بيان من الحكومة الإسرائيلية يقول أن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل قد أقر بالأجماع على وقف إطلاق النار بدون شروط ودون ترتيبات".

وأشار السفير الفلسطيني "في خارج إطار هذا البيان الذى أعلنتة إسرائيل سمعنا أن وقف إطلاق النار سيدخل حيذ التنفيذ فجر الجمعة في حوالى الساعة الثانية فجرا، ونحن نأمل أن يكون ذلك صحيحا ونشكر مصر على دورها وعلى متابعتها لوقف اطلاق النار".

وعن موقف الفصائل الفلسطينية وألتزامها بوقف اطلاق النار، قال السفير الفلسطيني "حتى الأن لم نستمع عن موقف صادر عن الفصائل الفلسطينية في غزة حول هذا الأمر، ولم يصدر حتى الأن بيان عن القيادة الفلسطينية أيضا".

وتابع السفير الفلسطيني"نحن الآن ننتظر ساعة الصفر التي تم تحديدها، ونأمل أن الكلام الذي نشر يكون كلاما صحيحا ودقيقا لوقف إطلاق النار، وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني؛ لأن ما حدث من تدمير للبنية التحتية في قطاع غزة خلال الأحد عشر يوما الماضيين حسبما سمعنا من أهلنا في قطاع غزة، ورأينا في الصور التي كانت ترسل لنا من هناك، أن الدمار يفوق حجم ما لحق بغزة على مدار الحروب الماضية 2014 و2012 و2008 و2009".

مصر تنجح فى وقف إطلاق النار على غزة

مصر ترسل وفدا أمنيا لإسرائيل 

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء يوم الخميس، بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل دعم وقف إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام بأن الوفدين سيتابعان إجراءات تنفيذ الهدنة والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وقال التلفزيون المصري، إن الهدنة في القطاع ستسري اعتبارا من الساعة الثانية فجرا بالتوقيت الفلسطيني المحلي.

وأكد الرئيس السيسي ثبات الموقف المصري إزاء ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن.

 

الأمني الإسرائيلي يصدق على وقف إطلاق النار

وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت" مساء الخميس على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ في حدود الساعة 2:00 فجر الجمعة.

ويفتح معبر كرم أبو سالم الجمعة لتسهيل دخول شاحنات الوقود والمساعدات الإنسانية إثر اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قدم خلال اجتماع المجلس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.

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