حكاية سيارة شهدت علي حب عادل إمام لشيرين سيف النصر في أمير الظلام | صور

" النور مكانه في القلوب، بحر الخلود شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب، اليأس، ضعف وخوف جبان، لكن الامل يفتح بيبان ".. لم تكن هذه الكلمات مجرد اغنية للفنان مدحت صالح نالت استحسان الجماهير وكفى، بل كانت بمثابة تعويذة سحرية تطرد اليأس جانبًا ليحل محله الأمل وقت المحن، كلمات عبرت بقوة عن شخصية الزعيم عادل إمام بدوره الغير مسبوق، من عبقرية فيلم " أمير الظلام" .

فيلم أمير الظلام

استطاع الزعيم عادل إمام ان يقدم عمل فني فريد وشخصية عبرت عن آلام ومعاناة الكثيرين من فاقدي البصر بل وقدمت لهم وللمجتمع الحافز على التعايش والخروج للنور مرة أخرى ، بحيث لا يكون فقدان البصر عائق لهم للعيش ، لذا كان الطيار المتقاعد سعيد المصري الذي قام بدوره الزعيم نموذج ملهم للعزيمة والإصرار بعد أن فقد بصره في حادث بعمله ، فلم يعجزه فقدان البصر في استخدام مهاراته العقلية للتخلص من أسوار الدار التي الٌحق بها من قبل أسرته ليكمل حياته بداخلها، بل استغل دهاء عقله في تخطي هذه الاسوار للخروج والسهر وتكوين صداقات جديدة يحكي عنها للشباب ساكني الدار والذين اعتبروه أبًا روحيًا لهم يفتح بصيرتهم على العالم الذي لم تشاهده أعينهم من قبل.

فيلم أمير الظلام

لعبت الفنانة شيرين سيف النصر دورا محوريا أمام الزعيم في هذا الفيلم، فكانت السيدة الجميلة التي أحبت الطيار المتقاعد صدفة بعد أن فقد بصره، فبعد أن كان يخرج خلسة من الدار التي يقيم بها لمقابلتها أصبحت هي من تساعده ببعض الحيل لاصطحابه حتى تتمكن من رؤيته والاعتراف بحبها له، فكانت تنتظره بسيارتها أمام الباب الخلفي للدار، لتلعب السيارة في هذه المشاهد دور البطولة في إنقاذ الفنان من أسوار الظلام الذي يعيش به وتخرجه لساحات النور، وقضاء ساعات طويلة برفقة حبيبته.

فيلم أمير الظلام

كانت هذه السيارة من أشهر السيارات الشبابية فترة التسعينيات وبدايات الألفية الثانية حيث كانت من فئة السيارات المكشوفة القابلة للتحويل ذات قوة الدفع الرباعية، والتي أنتجتها أسطورة صناعة السيارات رباعية الدفع الأمريكية جيب JEEP، والتي أصدرت أولى طرازاتها تحت مسمى جيب ويلز الحربي، أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية.

JEEP RANGLER

وكان السبب في صناعة الطراز ويلز الحربي، هو طلب الجيش الأمريكي بصناعة سيارة تساعدهم على خوض الحرب العالمية الثانية، على أن تكون سيارة مخصصة للمهام الشاقة والصعبة، و أن تكون خفيفة سريعة، وتحتوي على قوة دفع رباعية لتتمكن من السير بسهولة ويسر على الطرق الصحراوية الوعرة.

JEEP RANGLER

ومع مرور الأيام وتحقيق الطراز ويلز الحربي نجاحًا ساحقًا خلال منافسته في سوق السيارات العالمي، ظل خط انتاجه يعمل بكفاءة حتى وقتنا هذا ولكن مع تغيير اسمه من ويلز إلى السيارة الأشهر في وقتنا هذا جيب رانجلر JEEP RANGLER، وكانت هذه هي السيارة التي ظهرت برفقة الفنانة شيرين سيف النصر خلال أحداث فيلم " أمير الظلام "والتي كانت موديل عام 1999 بمفهوم قابل للتحويل، وقد استمدت قوتها من محرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 2700 سي سي، متصل بنوعين من نواقل الحركة، الأول منها يدوي الأداء، والآخر أوتوماتيكي.

JEEP RANGLER

جدير بالذكر أن فيلم أمير الظلام بطولة كلًا من " عادل إمام، شيرين سيف النصر، سعيد صالح، يونس شلبي، يوسف داوود، رجاء الجداوي، توفيق عبدالحميد، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، تامر عبدالمنعم، إيناس مكي، وجدي ويليام، سعيد عبدالغني، محمود عزب، أحمد التهامي، ستونه " ومن تأليف خالد سرحان و حمدي يوسف، و إخراج رامي إمام، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 22 يونيو من العام 2002.