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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حرب أهلية

لقطة لطيفة بين يسرا و جميلة عوض مع منى الشاذلي.. فيديو

صدى البلد

استقبل جمهور برنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلى الفنانة جميلة عوض بـ حفاوة عالية وتصفيق حاد.


وقام البرنامج بعرض مشهد يجمع الفنانة يسرا و الفنانة جميلة عوض و الفنانة مايان السيد، ويوضح لحظة ضرب يسرا لـ مايان السيد.


وكشفت جميلة أنها سعيد بالعمل مع نجوم كبار مثل يسري، وأروي جودة.


وفى لقطة طريفة قامت جميلة بالاقتراب من يسرا و تقبيلها، وهى فى لحظة تأثر وحب.

 

كما كشفت الفنانة يسرا، طريقة اقناع زوجها خالد سليم، بالمشاركة فى مسلسل حرب أهلية، قائلة إنها ضحكت عليه وقالت له إنه سيشارك في مشهد واحد، وأنها تحتاج له ليكون معها. 

 

وأضافت يسرا خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي: "كنا بعد الغداء، وقلت له الحقنى يا جوزي أنا محتجالك".  

 

ولفتت إلى أنه تم تصوير المشاهد بجوار شقيق زوجها هشام سليم، وتم وضع الأشياء التى وافق عليها زوجها فى العمل حتى لا يغضب". 

 

وأشارت إلى أنها تحب زوجها، وتابعت: "لم اتوقع موافقته بالمشاركة ولكن وافق لحبه لي". 
 

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