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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وفقا للشرعية الدولية

قوى عاملة البرلمان: مصر لا تدخر جهدا لحل القضية الفلسطينية

النائب عادل عبد
النائب عادل عبد الفضيل

أكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مصر لا تدخر جهدا لإيجاد حل عاجل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية، وأكبر دليل على ذلك جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

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وأشار عبد الفضيل، في بيان، إلى أن وقف إطلاق النار كان متوقعا ومرتقبا، وأن الجهود المصرية تكللت بالنجاح للمرة الثانية على التوالي، عقب إطلاق مبادرة إعادة إعمار غزة، والذي يؤكد ضمان الرئيس لنجاح إطلاق النار في غزة.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في حل القضية الفلسطينية، وأنها الفاعل الحقيقي للقضية الفلسطينية، حيث إن نجاحها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد دورها الريادى فى التعامل مع القضية الفلسطينية وفي جميع القضايا والملفات التي تثير الرأي الدولي والمنطقة بأكملها.

فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية مصر القوى العاملة مجلس النواب غزة

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