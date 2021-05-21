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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تستسلموا .. هاني الناظر يحذر من هذه الأمور

هاني الناظر
هاني الناظر

في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد ينصح دائما بالاهتمام بالصحة وتعزيز جهاز المناعة للتصدي للفيروسات والحماية من الإصابة بالكثير من الأمراض وعلى رأسها كورونا.

 

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، لا تبخلوا علي صحتكم وأكثروا من شرب المياه وتناول الخضروات الطازجة وامشوا كثيراً وناموا مبكراً واستيقظوا مبكراً."

 

وأضاف الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك،" ولا تستسلموا لليأس والإحباط والنكد."


ويذكر أن قدم  الدكتور هاني الناظر من قبل  عدة نصائح للحد من زيادة أعداد الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد....

 

1- كل أسرة تقفل تماما علي نفسها باب شقتها  ولا زيارات ولا خروج الا للعمل أو طارئ.
٢- من يخرج من المنزل بسبب ظروف عمله أو لسبب طارئ يرتدي الكمامة قبل الخروج ولا يخلعها نهائيا في اي مكان الا بعد الرجوع للمنزل.
٣- عند التوجه لشراء أي شيء من اي مكان نحرص علي الاحتفاظ بمسافة كبيرة  بيننا وبين الآخرين وفي حدود ثلاث امتار والاكتفاء بشراء الاحتياجات الأساسية فقط.
٤- في المواصلات العامة والمكاتب وأماكن العمل الاستغناء عن التكييف والاعتماد علي التهوية الجيدة جدا من خلال النوافذ المفتوحة.
ه- الاستحمام بالماء والصابون فورا بعد العودة للمنزل وغسل الملابس وكي تلك التي لا يمكن غسلها
٦- الحرص علي التطعيم باللقاحات المتوفرة وكلها فعالة وآمنة.
٧- أي انسان يشعر بأي أعراض برد يعزل نفسه تماما فورا ولا يختلط باي شخص مهما كانت درجة قرابته ويتصل بالطبيب المتخصص .

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