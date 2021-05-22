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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«صحة البحر الأحمر»: قافلة طبية من أساتذة طب الزقازيق بمستشفى رأس غارب ..اليوم

القوافل الطبية مستمره
القوافل الطبية مستمره بالبحر الاحمر

 

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، الجمعة، تواجد قافلة طبية من أساتذة كلية الطب بجامعة الزقازيق، بمستشفى رأس غارب المركزي، بداية من اليوم السبت وحتى يوم الخميس المقبل، ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة الزقازيق ومديرية الصحة بالبحر الأحمر.

 

أشار بيان لمديرية الصحة إلى أن القافلة تضم أطباء في تخصصات العيون، والكلينكال باثولوجي، وجراحة العظام، على أن تبدأ الكشوفات في التاسعة صباحا، وجميعها بالمجان.

 

وفي سياق مختلف أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، اعتماد مدربي الزمالة المصرية.

 

وطالبت المديرية جميع الراغبين في اعتمادهم كمدربين بالزمالة المصرية من الحاصلين على الدكتوراة، أو الزمالة في جميع مستشفيات البحرالأحمر، سرعة التسجيل على الرابط (جوجل فورم)، حيث سيتم اعتمادهم استثنائيا خلال 48 ساعة.

 

وأوضحت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن الأوراق المطلوبة من المدرب بعد التسجيل هي "بيان حالة وظيفية، وشهادة الدرجة العلمية، وصورة الرقم القومي، وطلب التحاق"، بالإضافة إلى موافقة جهة العمل على العمل كمدرب.

 

وأكدت توافر عدة شروط في المتقدمين، بينها أن يكون المدرب حاصلا على الدكتوراه أو الزمالة المصرية أو ماجستير، أو لديه خبرة 7 سنوات في جميع التخصصات ماعدا النسا والكلى والحضانات والجراحات التخصصية يشترط بها الحصول على دكتوراه أو زمالة فقط.

البحرالأحمر رأس غارب سفاجا مديرية الصحة بالبحر الاحمر

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