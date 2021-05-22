شاهد| يسرا تغني "نور العين" مع عمرو دياب في حفل زفاف أحد رجال الأعمال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة يسرا برفقة النجم عمرو دياب من حفل زفاف أحد رجال الأعمال .

وظهرت يسرا وهي تغني أغنية "نور العين" مع النجم عمرو دياب .

وحرصت الفنانة يسرا ولبلبة وإلهام شاهين على حضور فرح أبن أحد رجال الأعمال بالجونة.

وظهر الثلاثي صباحا في جنازة الفنان الراحل سمير غانم ؛ ليسافروا بعدها الي الجونه لحضور الفرح.

وأحيا النجم عمرو دياب فرح أبن رجال الأعمال وذلك في الجونة بحضور كبير للفنانين والفنانات.



وكان على رأس الحاضرين النجمة يسرا والمنتج جمال العدل والراقصة جوهرة وإلهام شاهين و لبلبة ومجموعة كبيرة من الفنانين.