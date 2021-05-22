طلبت الخلع من زوجها.. معلومات عن بلقيس بعد تصدرها التريند

تصدرت الفنانة اليمنية بلقيس التريند بعد نشرها فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنها “تركي” خلال الاحتفال بعيد ميلاده.

وعلّقت على الفيديو بالقول: "شوفوا البنت اللي هبدتها اخر شي يمة بطني متتتت حبيبتي اعتذرت لها وسامحتني".

وأضافت: الجلوس مع الأطفال متعة تسلّينا كثير في حفلة تركي.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما ظهرت بلقيس في الفيديوهات خلال لعبها مع إبنها ورفاقه بعفوية ومرح، وأيضاً خلال رقصها بحماسة فرحاً بإبنها.

وكانت بلقيس قد أعلنت بطلبها الخلع من زوجها حيث قالت : ”أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع“.

وتابعت: ”بيناتنا أجمل هدية في العالم اسمها تركي.. وما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أخوض أكتر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل“.

بلقيس فتحي، كانت قد تزوجت من رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف في فندق أرماني داخل برج خليفة، في 30 ديسمبرعام 2016، وأطلت بفستان زفاف من تصميم السعودية تيما عابد، استغرقت خياطته أكثر من 1400 ساعة، ورصع بأكثر من 20 ألف حجر ماسي، وأنجبت بلقيس ابنهما الأول تركي في 12 مايو 2018.

وكانت آخر صورة نشرتها بلقيس رفقة زوجها عبر حسابها على "إنستجرام" تعود إلى تاريخ 12 أكتوبر من العام الماضي، والتي علقت عليها بعبارة "شريكي في الجريمة".