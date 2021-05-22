إعفاء أبناء الشهداء من مصروفات برنامج "الصيدلة الاكلينيكية" بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن إعفاء أبناء أسر الشهداء من الجيش والشرطة والقطاع الطبي شهداء فيروس كورونا وابناء ذوي الإعاقة و ذوي الإحتياجات الخاصة، من المصروفات الدراسية لبرنامج "الصيدلة الاكلينيكية".

وتقرر بدء التطبيق اعتبارا من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١، جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور أحمد عزيز للجلسة رقم ١٥ لمجلس كليه الصيدلة، بقاعه مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد الكلية.

كما شارك في الاجتماع المحاسب اشرف القاضي القائم بعمل امين عام الجامعة،والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور ممدوح فوزي منسق برنامج الصيدله الاكلينيكية، والمحاسب عفت حلمي رئيس الحسابات والموازنة، وصابر أبوعقرب مدير إدارة بشئون الطلاب المركزية.

وقال الدكتور احمد عزيز إن إعفاء أبناء الشهداء من الجيش والشرطة والقطاع الطبي من المصروفات، يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة، على رعاية ابناء أسر الشهداء، تقديراً للتضحيات الكبيرة التي يقدمها ابناء الوطن الأبطال لحماية الشعب المصري من جميع الأخطار التي تحاك به.

وذكر أن الإعفاء من الرسوم الدراسية لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية سيتم بالتنسيق مع جهات أخرى بالدولة، تكفل تقديم كافة انواع الدعم لتلك الفئة من المجتمع.

من جانبه قال الدكتور مجدي القاضي إن الاجتماع تطرق لجميع البنود المطروحة للمناقشة على جدول الأعمال وتمت الموافقة على عدد كبير منها وإرجاء البعض الآخر، منها تخفيض الرسوم الدراسية لبعض الطلاب نظراً لظروفهم الاجتماعية، ولمن توفي أحد والديه، شراء بعض الأجهزة والأدوات اللازمة للكلية والمتعلقة بتجويد الخدمة لطلاب البرنامج.

كما تمت الموافقة على تعديل بعض البنود في لائحة البرنامج بما يصب في مصلحة الطلاب، صرف مكافأت مالية عن الفصل الدراسي الأول للجهاز التنفيذي للبرنامج، والعاملين بالكلية والجهاز الإداري، استعدادات الكلية لأداء الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني، التصديق على محضر الاجتماع السابق، ما يستجد من أعمال.

جدير بالذكر أن الرسوم الدراسية لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية تزيد عن ١٥ ألف جنيه وسيتم الإعفاء منها للمتقدمين الجدد من الطلاب ابتداء من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١، ولمن تنطبق عليه الشروط.