توضيح عاجل من التعليم بشأن سن التقديم في أولى ابتدائي والأوراق المطلوبة

‏أعلنت وزارة التربية والتعليم ضوابط التقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي بالنسبة لجميع المدارس الرسمية الرسمية للغات للعام الدراسي القادم .

‏حيث تقرر أن يكون ‏سن التقدم لـ الالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم هو ست سنوات

‏وأوضحت وزارة التربية والتعليم ‏انه سيتم اتباع نفس الإجراءات المتبعة سنويا والخاصة بالتقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ، وذلك من خلال رابط التقديم المعلن على بوابة مركز المعلومات على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم http://emis.gov.eg/ ، ‏مع التشديد على الالتزام بعدم استخدام أي تطبيقات خارجية مخالفة لما تقوم الوزارة بنشره على البوابة الرسمية لمركز المعلومات

‏يأتي ذلك إيماء إلى توجه الدولة الحالي للتحول رقمي وتخفيف العبء على السادة أولياء الامور ، وحرصا من الوزارة على الصحة العامة و اتخاذ التدابير الوقائية الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا

‏ويمكن لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي لأكثر من المدرسة، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو 2021 حتى 30 يونيو 2021، عبر الرابط التالي http://emis.gov.eg/

‏ويمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر في حالة تعثره في التسجيل الإلكتروني وتسجيل طلب التقدم بشرط إحضار الأوراق المطلوبة للتقدم وهي : صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم و شهادة الأصلية للاطلاع عليها ، و بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ، وصورة منها ليتولي مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة إلحاق الطفل بالمدرسة.

‏ويتاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشف المتقدمين إلكترونيا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة للقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك

‏وبالنسبة لعمليات القبول وفحص الملفات الخاصة بالمتقدمين ، فمن المقرر أن تتم خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 31 يوليو 2021

‏حيث يتم إعلان نتيجة القبول المبدئية من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني ، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب ، ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه

‏ويتاح للجنة المختصة بالمدرسة الابتدائية تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا ، ويكون على مسؤول المعلومات في المدرسة تسجيل موقف كل طالب من القبول المبدئي من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس وذلك طبقا لما وردا من اللجنة المختصة ، ويتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمتقدمين المقبولين إلكترونيا بالمدارس

‏وعقب استلام الملفات يعني بالتسجيل الإلكتروني للذين تم قبولهم نهائيا واستلام ملفاتهم و طباعة الكشف النهائية للمتقدمين وتسليمها للجهة المختصة واعتماده وتسليمها بالإدارة التعليمية

‏وعقب استلام الملفات يجب التسجيل الإلكتروني للذين تم قبولهم نهائيا ، واستلام ملفاتهم و طباعة الكشوف النهائية للمتقدمين وتسليمها للجهة المختصة واعتماده وتسليمها بالإدارة التعليمية

‏وتلتزم المدارس بتسجيل طلبات التقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني في خلال الفترة المحددة سابقا على أن يتم استكمال إجراءات القبول وفقا للقواعد المنظمة بهذا الشأن.

بالنسبة للمتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية للغات والخاصة العربي واللغات

‏فتقوم المدرسة باضافة بيانات التلميذ من خلال قاعدة البيانات وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائي الخاصة بالمدارس ، ‏ويتعرض مسؤولي المدرسة للمسائله القانونية في حالة عدم إدخال جميع بيانات التلميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي

بالنسبة للتلميذ الوافدين

فيقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الإلتحاق إلى الادارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ثم يتم تسجيل بيانات الوافدين الذين تم قبولهم الكترونيا من خلال إدارة الإحصاء‏ بالادارة التعليمية.