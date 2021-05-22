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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفعت لـ320.25 مليار جنيه "فبراير2021"

البنك المركزي
البنك المركزي

سجلت صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بنهاية فبراير الماضي ارتفاعا إلي 320.25 مليار جنيه بعد أن كانت 274.6 مليار جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ 271 مليار جنيه في ديسمبر من العام السابق.

 

كشف تقرير صادر عن  البنك المركزي المصري وصول جملة الأصول والخصوم للبنك المركزي  إلي 213.6 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي بعد ان كانت 211.6 مليار جنيه في يناير من نفس العام ومقارنة بـ 211.81 مليار جنيه في ديسمبر السابق.

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بلغت الأصول الأجنبية للبنك المركزي وفقا للتقرير نحو 619.2 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 617.6 مليار جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ 617.7 مليار جنيه في ديسمبر 2020.

 

بينما وصلت الخصوم الأجنبية للبنك نحو 405.6 مليار جنيه في فبراير السابق مقابل 406.022 مليار جنيه في يناير الماضي ومقارنة بـ 405.8 مليار جنيه ديسمبر من العام السابق.

 

ووصلت الخصوم والأصول الأجنبية للبنوك إلي 106.7 مليار جنيه في فبراير السابق مقابل 63.041 مليار جنيه في يناير 2021 ومقارنة ديسمبر السابق .

الخصوم الأجنبية للبنوك

وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك نحو 410.2 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 355.6 مليار جنيه في يناير من نفس العام ومقارنة بـ 343 مليار جنيه في ديسمبر 2020.

 

بينما وصلت الخصوم الأجنبية لـ 303.55 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 292.623 مليار جنيه في يناير الماضي ومقارنة بـ 283.8 مليار جنيه في ديسمبر 2020.

البنك المركزي الأصول الأجنبية الأصول والخصوم الجهاز المصرفي مال واعمال اخبار مصر

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