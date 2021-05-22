مصر تصدر بـ 147.2 مليون دولار فواكه طازجة خلال فبراير 2021..تفاصيل

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن تصدير مصر بنحو 147.2 مليون دولار فواكه طازجة فبراير 2021 مقابل 119.0 مليون دولار فبراير 2020



جاء ذلك خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية خلال فبراير 2021 والصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ووفقا للنشرة الاحصائية، بلغت قيمة صادرات مصر من البرتقال الطازج نحو 27.6 مليون دولار فبراير 2021 مقابل 67.0 مليون دولار خلال فبراير 2020 بنسبة انخفاض 58.8%.

وبلغت القيمة الاجمالية للصادرات المصرية 2.69 مليار دولار فبراير 2021 مقابل 2.75 فبراير 2020 بنسبة انخفاض 2.0%

