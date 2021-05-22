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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تصدر بـ 147.2 مليون دولار فواكه طازجة خلال فبراير 2021..تفاصيل

صادرات زراعية
صادرات زراعية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن تصدير مصر بنحو 147.2 مليون دولار فواكه طازجة فبراير 2021 مقابل 119.0 مليون دولار فبراير 2020


جاء ذلك خلال  النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية خلال فبراير 2021 والصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

التعبئة والاحصاء : 760.7 ألف فرد يعملون بالقطاع العام والأعمال خلال 2020

التعبئة والإحصاء: مصر السادسة عالميا في استقبال التحويلات بـ 24.4 مليار دولار خلال 2020

ووفقا للنشرة الاحصائية، بلغت قيمة صادرات مصر من البرتقال الطازج نحو 27.6 مليون دولار فبراير 2021 مقابل 67.0 مليون دولار خلال فبراير 2020 بنسبة انخفاض 58.8%.

 

وبلغت القيمة الاجمالية للصادرات المصرية 2.69 مليار دولار فبراير 2021 مقابل 2.75 فبراير 2020 بنسبة انخفاض 2.0% 
 

التعبئة والإحصاء فواكه طازجة مال واعمال التصدير صادرات

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