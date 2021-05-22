عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 9 مليار جنيه ارصدة نشاط التمويل العقارى بنهاية مارس 2021

التمويل العقاري
التمويل العقاري

بلغت إجمالى قيمة أرصدة التمويل العقارى بنهاية مارس 2021 نحو 9.059 مليار جنيه مقابل 6.416 مليار جنيه فى مارس 2020 وذلك وفقا للادارة المركزية للأشراف و الرقابة على شركات التمويل بهيئة الرقابة المالية.

 

وكشف تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية أن اجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات خلال مارس 2021 بلغ نحو 824.4 مليون جنيه مقارنة 264 مليون جنيه فى مارس 2020 بنسبة نمو 212 %.

الرقابة المالية توافق على توريق الحقوق المالية المستقبلية للجهات الحكومية والشركات الخاصة

الرقابة المالية: مد مظلة الحماية التأمينية لجميع المصريين أثناء سفرهم بالخارج

أوضح تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية أن إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى سجل 269 مليون جنيه خلال مارس 2021 مقابل 4 مليون جنيه فى نفس الشهر فى العام الماضى بارتفاع 6625 %.

 

أوضح تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية أن إجمالى عقود التمويل العقارى سجلت 672 عقد خلال مارس 2021 مقابل 130 عقد فى مارس 2020 بنمو 417 %.

 

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت ان شركات التمويل العقارى منحت عملائها خلال 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة 2.6 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال 2019 بنمو 31% مضيفة الى تراجع نسبة الزيادة السنوية الى تباطئ نشاط التمويل العقارى نتيجة لتأثر الانشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا
 

التمويل العقاري الرقابة المالية الشركات مال واعمال اخبار مصر

موضوعات متعلقة

انتخاب رئيس هيئة الرقابة المالية رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

لبنان.. مسيرة في بعلبك رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية

غزو داء السالمونيلا| أمريكا محذرة مواطنيها: لا تقربوا الدجاج

غدا.. هذه الجهات تصرف رواتب موظفيها.. أعرفها

أقل من 300 ألف جنيه..أفضل 5 سيارات SUV لـ موديلات 2021 في مصر| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القضاء الادارى:من حق كل أستاذ جامعى أمضى 10 سنوات في درجة الأستاذية الحصول على معاش نائب رئيس جامعة

جامعة القاهرة تكشف نظام امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2021.. ساعة واحدة فقط

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

تفاصيل الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز بعد سلبية مسحة كورونا

الصحة تعلن تحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

العزاء واجب والفرح كمان.. تعليق قوى من هالة صدقى على أزمة الفنانات بسبب سمير غانم

تعرف على موعد مباراتي الأهلي والترجي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

رامي رضوان : مسحة كورونا لـ دلال عبد العزيز سلبية .. وأخفينا عنها خبر وفاة سمير غانم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للهايش والمقصف .. وصفة طبيعية للشعر الجاف

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

فيديو

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

نجلاء شمس تكتب: القضية المركزية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ