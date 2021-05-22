الرقابة المالية: 9 مليار جنيه ارصدة نشاط التمويل العقارى بنهاية مارس 2021

بلغت إجمالى قيمة أرصدة التمويل العقارى بنهاية مارس 2021 نحو 9.059 مليار جنيه مقابل 6.416 مليار جنيه فى مارس 2020 وذلك وفقا للادارة المركزية للأشراف و الرقابة على شركات التمويل بهيئة الرقابة المالية.

وكشف تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية أن اجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات خلال مارس 2021 بلغ نحو 824.4 مليون جنيه مقارنة 264 مليون جنيه فى مارس 2020 بنسبة نمو 212 %.

أوضح تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية أن إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى سجل 269 مليون جنيه خلال مارس 2021 مقابل 4 مليون جنيه فى نفس الشهر فى العام الماضى بارتفاع 6625 %.

أوضح تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية أن إجمالى عقود التمويل العقارى سجلت 672 عقد خلال مارس 2021 مقابل 130 عقد فى مارس 2020 بنمو 417 %.

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت ان شركات التمويل العقارى منحت عملائها خلال 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة 2.6 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال 2019 بنمو 31% مضيفة الى تراجع نسبة الزيادة السنوية الى تباطئ نشاط التمويل العقارى نتيجة لتأثر الانشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا

