أفضل الطرق لتحضير البشرة قبل إزالة الشعر بالشمع

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الشمع طريقة شائعة للحفاظ على البشرة ناعمة وخالية من الشعر، سواء كنت تقومين بإزالته من منطقة أصغر، مثل الحاجبين والشفة العليا، أو كنت تقومين بذلك على منطقة أكبر مثل الظهر أو الساقين أو الصدر، في كلتا الحالتين أنت بحاجة إلى تحضير بشرتك لتقليل أي إزعاج والحصول على أفضل النتائج، وفقا لما نشره موقع هيلثي.



فيما يلي بعض النصائح لتحضير بشرتك لإزالة الشعر بالشمع

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1. قشري بلطف



يجب التقشير قبل إزالة الشعر بالشمع ولكن تجنبي القيام بذلك قبل إزالة الشعر بالشمع مباشرة لأن ذلك قد يجعل بشرتك حساسة. احرصي دائمًا على فرك الجلد قبل يوم من إزالة الشعر بالشمع لإزالة الجلد الميت والحصول على شمع ناعم.

2. تجنبي الترطيب في نفس اليوم

ترطيب البشرة مفيد للعناية بالبشرة، لكن تذكري أن إزالة الشعر بالشمع يكون أكثر صعوبة في حالة وجود دهون على الجلد، من أجل حماية البشرة، رطبيها قبل إزالة الشعر بأيام قليلة.

3. ضمان نمو الشعر بشكل كافٍ

يجب أن ينمو الشعر بشكل كافٍ قبل إزالة الشعر بالشمع، إذا لم يكن لديك نمو شعر كافٍ ، فمن الصعب أن ينمو الشعر الصغير، لذلك لا تتعجلي أبدًا للحصول على شمع. استخدم الشمع فقط عندما يكون لديك قدر لا بأس به من نمو الشعر.

4. تجنبي الخروج في الشمس



الأشعة فوق البنفسجية ضارة بالبشرة وإذا كانت البشرة حساسة، فإن إزالة الشعر بالشمع بعد الخروج من الشمس مباشرة يمكن أن يسبب حروق الشمس. لذا، ابق في الداخل قبل زيارة الصالونات.

5. تعرف على متطلبات الصبح



بينما يقوم معظم الناس بعملية إزالة الشعر بالشمع، فإن بعض أنواع الشمع أكثر ملاءمة للبشرة الحساسة، في حال كنت تعانين من التسمير أو تعتقد أن بشرتك تعاني من الجفاف، اختاري شمع الشوكولاتة المرطب.

6. خذي استراحة



قد تكون بعض أنواع الشمع حساسة لبشرتك.. كريم Retin-A يمنع الخطوط الدقيقة والتصبغ وحب الشباب ولكنه يجعل البشرة عرضة للإصابة أثناء إزالة الشعر بالشمع، تجنبي المنتجات التي تحتوي على الريتينول قبل إزالة الشعر بالشمع.

يجب على مستخدمي أكوتاني التوقف عن تناول الدواء لمدة شهر قبل إزالة الشعر بالشمع. قبل إجراء أي تغييرات على الأدوية الموصوفة، استشيري طبيب الأمراض الجلدية دائمًا.

7. اختري الشمع الخاص بك



هناك أنواع مختلفة من الشمع تستخدم لظروف مختلفة. الفرق الرئيسي بين الطرية والصلبة.

يعتمد نوع الشمع أيضًا على المنطقة التي تقوم بإزالتها، ويوصى عادةً باستخدام الشمع الصلب للوجه وتحت الإبط، ويفضل استخدام الشمع الناعم بشكل عام في المناطق الكبيرة مثل الذراعين والساقين.