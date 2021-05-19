4 أسباب قد تكون معاناتك من تساقط الشعر

تساقط الشعر ليس مشكلة غير شائعة. من تغير المناخ إلى المشاكل الصحية ، بما في ذلك نقص المغذيات ، يمكن أن تكون هناك أسباب متعددة لمعاناة تساقط الشعر.

شاركت أخصائية التغذية Kinita Kadakia Patel مؤخرًا بعض الأسباب الشائعة لتساقط الشعر في مقطع فيديو على Instagram.

الأسباب الشائعة لتساقط الشعر

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اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية أو منخفض البروتين * اتباع نظام غذائي سريع

* فقدان الكثير من الوزن في وقت

مبكر جدًا * نقص في الزنك وفيتامين ب 12 والحديد



* الحصول على البروتين المصحح: البروتين مهم جدًا للشعر. وهي مصنوعة من الكيراتين الذي يتطلب البيوتين ، وهو حمض أميني مهم.

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اخضع لفحص نقص الزنك والفوليك والفيتامينات. * إذا كنت لا تزال تعاني من تساقط الشعر بعد برنامج التغذية ، فاستشر أخصائي التغذية الخاص بك ، كما نصح Kinita.

أضف هذه المواد الغذائية إلى نظامك الغذائي



يجب إضافة الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والطماطم والجوافة والبابايا والفراولة إلى نظامك الغذائي.

ألاحماض الدهنية أوميغا -3

لا يمنع أوميغا 3 تساقط الشعر، بل يضمن أيضًا نمو الخصلات الفاتنة. يغذي أوميغا 3 بصيلات الشعر ويقلل من الالتهاب مما يضمن نمو الشعر وصحته.

ماذا سوف تأكل؟

الأسماك هي أعلى مصدر للأوميغا 3. بصرف النظر عن الأسماك ، يمكن للمرء أيضًا تضمين المكسرات مثل اللوز والجوز في نظامهم الغذائي. حتى بذور الكتان هي مصدر عالي لأوميغا 3 ويجب تضمينها في النظام الغذائي على شكل وجبات خفيفة مسائية محمصة.

البيوتين

يعزز البيوتين إنتاج الأحماض الأمينية ، مما يساعد على إنتاج البروتينات المهمة لنمو الشعر.

ماذا سوف تأكل؟

تعتبر المنتجات مثل صفار البيض والأفوكادو واللوز والقرنبيط والفطر والبطاطا الحلوة من المصادر الغنية بالبيوتين.

ولكن إذا كنت تتساءل عن كيفية دمج ما سبق في نظامك الغذائي اليومي ، فقد قمنا بتغطيتك بهذه الطرق السهلة والفعالة لإدراج هذه المنتجات في نظامك الغذائي دون إجراء أي تغييرات كبيرة.

وجبة افطار

يمكنك تضمين عصائر مثل عصير البرتقال أو عصير الطماطم كل صباح مع وجبة الإفطار العادية. يمكنك أيضًا تضمين الأومليت والجبن في وجبة الإفطار.