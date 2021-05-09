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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج الشعر

هل تعاني من تساقط الشعر في الصيف؟ مكون واحد يمكن أن يوقفه

الأبراج
الأبراج

يحدث تساقط الشعر في أي وقت ولكن تساقط الشعر الخاص بموسم معين يختلف اختلافًا كبيرًا ومن ثم يجب التعامل معه بطريقة مختلفة، يعاني الكثير من الناس من تساقط الشعر الكثيف في الصيف أو عند تعرضهم لمناخ رطب وحار.


الزنجبيل يستخدم لتساقط الشعر في الصيف

 

 

الزنجبيل هو المكون الفعال لتساقط الشعر. يذكر الأيورفيدا الزنجبيل كعامل مفيد جدًا لمشاكل الشعر. تطبيق عصير الزنجبيل على الشعر يجعل الشعر لامعًا وطويلًا في كل مكان. يمنع تساقط الشعر ويعزز نمو الشعر لأنه يحتوي على المعادن الأساسية.

يمنع تساقط الشعر

الزنجبيل يوقف تساقط الشعر. الزنجبيل غني بالفوسفور والمغنيسيوم والفيتامينات. من أجل استخدامه ، قم بطحن الزنجبيل الطازج وإزالة عصيره. أضيفي ملعقة صغيرة من زيت اللوز وافركيها برفق في جذور الشعر قبل تركها للنوم ليلاً. الآن اتركي هذا الزيت في الشعر حتى الليل. الآن اغسل الشعر بالشامبو. استخدام هذه الوصفة بشكل عام 3 مرات في الأسبوع يوقف مشكلة تساقط الشعر تمامًا.

 

استخدام الزنجبيل لإزالة القشرة

 

سبب رئيسي لتساقط الشعر هو قشرة الرأس. يبدو أن قشرة الرأس مشكلة مرتبطة كثيرًا بالشعر ولكنها مشكلة جلدية مرتبطة بفروة الرأس. يتجمد البصل الأخضر في فروة الرأس بسبب الجفاف الذي يظهر في شكل قشرة متقشرة.
 

يزيد الدورة الدموية

 

يعمل تدليك فروة الرأس وعصير الزنجبيل على تسريع تدفق الدم. يحتوي الزنجبيل أيضًا على مركب خاص يسمى جينجيرول والذي ثبتت فعاليته في تخفيف ضغط الأوعية الدموية مما يساعد على زيادة الدورة الدموية تضمن الدورة الدموية الأفضل صحة الشعر بشكل أفضل.

مصدر المعلومات موقع هيلثي

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