يورجن كلوب يشيد بـ محمد صلاح : لولا أهدافه لاختلف وضع ليفربول بالدوري الإنجليزي

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بنجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح بعد المستوى الذي قدمه في موسم الحالي ، مؤكدا أنه بدون أهدافه لكان الريدز في أسوأ الأحوال.

وقال كلوب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "لأكون صادقًا، لست متفاجئًا على الإطلاق مما يقدمه محمد صلاح، أنا سعيد بحقيقة اختلاف وضعنا لولا الأهداف التي سجلها لنا هذا الموسم".

وأضاف: "من السهل رؤية أين كنا سنكون بدون أهداف محمد صلاح، لكن الأمر نفسه ينطبق على جميع الفرق الأخرى بدون الأهداف التي سجلها أفضل الهدافين، سيبدو كل شيء مختلفا بالطبع".

وتابع: "نعلم أن الفريق يساعد محمد صلاح كثيرًا، لكنه يتمتع بكثير من الأشياء، إنها رغبته، احترافيته وجشعه للمزيد أيضًا هو الذي يساعدنا".

وأوضح: "هذا العام هو أحد أفضل سنواته رغم أن أرقامه ليست الأفضل له على الإطلاق، لكنه موسما رائعا حقا بالنسبة له، خاصةً لمهاجم مع فريق لا يطير باستمرار".

وأتم كلوب تصريحاته عن محمد صلاح قائلا: "تسجيل هذه الأرقام يعد استثنائيًا للغاية، وهي ما تجعل منه لاعبًا مميزًا حقًا".

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الجولة الـ38 الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي بريميرليج للموسم الجاري برصيد 22 هدفا، متساويا مع الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.