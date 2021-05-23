3 ملايين وحدة.. شاومي تكتسح مبيعات هواتف الأندرويد بسلسلة Xiaomi Mi 11

أعلنت شركة شاومي الصينية، وصول مبيعات سلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi Mi 11 إلى رقم قياسي جديد وهو 3 ملايين وحدة ، و ذلك في وقت قصير للغاية، حيث بدأت في طرح الهواتف من بداية العام الحالي 2021 .

وبحسب موقع GSMArena فإن سلسلة هواتفXiaomi Mi 11 قد استحوذت على أكبر حصة في سوق هواتف أندرويد في الصين، والتي تعتبر أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.



ومن المتوقع أن تحقق سلسلة هواتفXiaomi Mi 11 لشاومى مبيعات أكبر ف الفترة القادمة، حيث كانت الشركة قد استطاعت تحقيق مبيعات قياسية لسلسلة هواتف Redmi Note من علامتها الفرعية ريدمى، وصلت إلى ما يقدر ب 200 مليون هاتف ذكى.

وأتى هاتف Xiaomi Mi 11 بشاشة قياس 6.81 بوصة، من نوع AMOLED بجودة QHD + وهى التقنية التي تستخدمها شركة سامسونج في شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية. وطبقة حماية Gorilla Glass Victus مقاومة للسقوط بنسبة 50٪ ومقاومة للخدش بنسبة 100٪.

أما كاميرات هاتف Xiaomi Mi 11 فجاءت بوحدة كاميرا خلفية مكونة من 3 كاميرات الأساسية دقة 108 ميجا بيكسل، وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا تصوير مقربة من نوع ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف Xiaomi Mi 11 بمعالج من Snapdragon 888 بسرعة 6.4 جيجا بايت، وهو أول هاتف يصدر بهذا المعالج حيث من المفترض أن كل الهواتف الذكية الصادرة فى العام المقبل ستصدر بهذا المعالج، بالإضافة إلى نسختي مساحة تخزين داخلية 128 و256 جيجا بايت، ونسختي ذاكرة وصول عشوائي 8 و12 جيجا بايت رام.

