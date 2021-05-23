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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإنقاذ النهري يبحث عن جثمان شاب غرق بشاطئ السلام في الاسكندرية

غريق شاطئ السلام
غريق شاطئ السلام

تواصل قوات الانقاذ النهري بالاسكندرية مدعومة بعدد من غواصين الخبر المتطوعين البحث عن غريق شاب بشاطئ السلام، بحي العجمي، غرب المحافظة.

وقال مصدر بحي العجمي، في تصريحات لصدى البلد، إن غريق شاطئ السلام اسمه احمد من قرية قطور بمحافظة الغربية، وغرق ليلة أمس بسبب ارتفاع الموج وسرعة الرياح، وبدات جهود الانقاذ لانتشال جثمانه منذ الصباح.
وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة الدخيلة، غرب الإسكندرية، اخطارا من قوة تأمين الشواطىء، يفيد بوقوع حالة غرق لشاب بشاطئ السلام العجمي.
على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، رفقة فريق الإنقاذ النهري ومجموعة من الغطاسين، إلى موقع الشاطئ.

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يشار إلى وقوع حالة غرق لشاب تسلل لشاطئ النخيل، فجراً الأسبوع الماضي بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

وقد فتحت شواطئ الاسكندرية أبوابها لاول مرة منذ انتشار فيروس كورونا، أمس السبت؛ وتفقد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عددًا من الشواطئ صباح اليوم السبت، في أول يوم لافتتاح الشواطئ بعد أكثر من عام من الإغلاق، حيث تم افتتاح 66 شاطئًا بالمحافظة صباح اليوم.

واطمأن اللواء جمال رشاد على الإجراءات الاحترازية المتبعة، والخدمة المقدمة للرواد، مطالبًا بتشديد الإجراءات الاحترازية تحسبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على حياة المواطنين.

 كما تفقد شاطئ المندرة المجاني واستمع إلى أراء المواطنين في الخدمة المقدمة لهم، مشددًا على أن الشاطئ مجانًا وهدية إلى أهالي شرق الإسكندرية للاستمتاع بالشاطئ.

 وأوضح اللواء جمال رشاد، أنه بناء على توجيهات المحافظ فقد تم إلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، وفرض الغرامات على مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية قد تصل إلي فسخ التعاقد، وإلزام أطقم عمال الشواطئ بارتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد علي رمال الشواطئ، وتوزيع نشرات توعية علي رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها.     كما أشار إلى التنبيه على منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة علي بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية ٤ أمتار بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لوحدات خلع الملابس ودورات المياه، مؤكدًا علي المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وفي وقت سابق، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء والمديريات والمختصين ، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، والمتابعة الدورية لردع المخالفين، وذلك حفاظاً علي صحة المواطنين، في إطار تنفيذ قرار اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

 

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