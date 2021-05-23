طارق الشناوي: مسلسل الاختيار كان سيفشل في هذه الحالة.. فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مسلسل الاختيار من أكثر المسلسلات التي حظيت بشعبية مصرية وعربية.



وأضاف "الشناوي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، "الدراما كانت محايدة، ولم تدِن أحدًا، والمشاهد هو الذي حكم بأن الجماعات الإرهابية هي التي تدمر الوطن".



وتابع الناقد الفني "مثل هذه الأعمال يجب أن توضع في قالب درامي يضم مقاومات الدراما"، معلقا "لو المخرج بيتر ميمي معندوش ثقافة فنية عالية بالرغم من أهمية المسلسل كان هيسقط".



وأوضح "مثل هذا العمل الفني كان لابد أن يخرج من كاتب فاهم ومخرج فاهم أيضا"، مختتما "القالب الفني المخدوم هو الذي يؤدي الرسالة الفنية الراقية".