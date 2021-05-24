قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن بعض المناطق الرئيسية بالعاصمة غدا الثلاثاء 25/5/2021 .

وكشفت الشركة، عن خريطة المناطق التي ستنقطع عنها الخدمة وهي : ( شارع عين شمس ومتفرعاته – شارع أبو الفتوح عبد الله ومتفرعاته – شارع سليم الأول ومتفرعاته – شارع الزهراء ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع أحمد عصمت ومتفرعاته – شارع أحمد عرابي ومتفرعاته – شارع إبراهيم عبد الرازق – الالف مسكن – منطقة الشيراتون بالكامل والملتقي العربي ).

ومن المقرر ان يكون الانقطاع الساعة 10 من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 25/5/2021 وحتى الساعة 4 عصر نفس اليوم.



وأرجعت الشركة في بيان صادر أن سبب الانقطاع القيام بأعمال صيانة بمحبس قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد.