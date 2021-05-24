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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن بعض المناطق الرئيسية بالعاصمة غدا الثلاثاء 25/5/2021 .

 

وكشفت الشركة، عن خريطة المناطق التي ستنقطع عنها الخدمة وهي : ( شارع عين شمس ومتفرعاته – شارع أبو الفتوح عبد الله ومتفرعاته – شارع سليم الأول ومتفرعاته – شارع الزهراء ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع أحمد عصمت ومتفرعاته – شارع أحمد عرابي ومتفرعاته – شارع إبراهيم عبد الرازق – الالف مسكن – منطقة الشيراتون بالكامل والملتقي العربي ).

 

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ومن المقرر ان يكون الانقطاع الساعة 10 من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 25/5/2021 وحتى الساعة 4 عصر نفس اليوم.


وأرجعت الشركة في بيان صادر  أن سبب الانقطاع القيام بأعمال صيانة بمحبس قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد.

 

 

شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه شارع عين شمس الالف مسكن محطة مياه مسطرد

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