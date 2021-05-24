تحرير 13 محضر إشغال طريق وتنفيذ 21 إزالة إدارية بالاقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر برئاسة ابراهيم نصير رئيس المركز، حملة مكبرة على المحلات التجارية والمقاهي، وذلك بمشاركة اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبو عايد مأمور مركز شرطة إسنا.



وخلال الحملة تم المرور على شارع البحر ومنطقة المحكمة والخضري وجسر السيالة ومنطقة القرية، وأسفرت عن تحرير ١٣ محضر إشغال طريق وتنفيذ ٢١ إزالة إدارية وتحرير ٤ محاضر مضبوطات متنوعة.



وخلال الحملة تم ضبط عدد ٨ مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه ).

وشارك في الحملة عبد الدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا، وملازم اول محمود جاد مركز شرطة إسنا، وأحمد إبراهيم شرطة مرافق إسنا وياسر عشاوى مدير شركة مياه الشرب بإسنا.

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