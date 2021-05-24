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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"شئون القرآن الكريم" بالمعاهد الأزهرية تبدأ تلقي طلبات فتح المكاتب الأهلية

تحفيظ القرآن الكريم
تحفيظ القرآن الكريم

قررت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم قبول طلبات فتح مكاتب أهلية لتحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف الأزهر الشريف من يوم السبت الموافق 22/ 5/ 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 17/ 6/ 2021، على أن يتقدم الراغبون بفتح المكاتب بتقديم الطلبات طبقًا للنماذج المرفقة إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية التابعين لها.

ومن جانبه أفاد الشيخ حسين خلف الله مدير إدارة المكاتب بأن الامتحان سوف يعقد في شهر يوليو 2021م بمبنى رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية مع التزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية.

ولمعرفة شروط فتح مكتب لتحفيظ القرآن الكريم وتحميل نموذج التقديم من خلال الرابط التالي   
https://bit.ly/3feh8zW

الأزهر القران الكريم قطاع المعاهد تحفيظ المعاهد الأزهرية

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