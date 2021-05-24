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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للحصول على بشرة تبدو أصغر سنا .. اتبعي هذه الخطوات

صدى البلد

هناك عدة طرق للعناية اليومية بالوجه ، حيث تتعدد الخطوات التى يمكن اتباعها للحفاظ على رونق البشرة للسيدات والرجال.

 

حيث تقول أمل الهاجري خبيرة التجميل، إن العناية بـ البشرة من الضروريات التي لا يجب أن تفارق الروتين اليومي لكل سيدة، وعلى عكس الجسد بشرة الوجه أكثر تعرضاً للعوامل الخارجية كأشعة الشمس، والرياح وغيرها من هذه العوامل التي تكون البشرة على احتكاك مباشر بها.

 

وأكدت خبيرة التجميل أمل الهاجرى، المقيمة بدولة الإمارات، على أهمية تناول غذاء صحي وشرب من 2 إلى 3 لترات من المياه والعصائر الطبيعية يوميا لصحة أفضل، وبذلك يتم القضاء على جفاف الشعر وتحسين لون البشرة، حيث أن تناول الغذاء الصحي مثل الفواكه والخضروات والابتعاد عن الأطعمة السريعة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين يجعل البشرة تبدو أصغر سنا، ويحافظ على نضارتها وحيويتها، لذا يجب اختيار أنواع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن.

 

أفضل الطرق لتحضير البشرة قبل إزالة الشعر بالشمع


ونصحت الهاجرى، الفتيات بتنظيف البشرة بشكل مستمر، ولكن هناك بعض الفتيات والسيدات تكتفي بعملية تنظيف البشرة يومياً في الصباح والمساء، ورغم أنها خطوة صحية ومفيدة، إلا أنها وحدها غير كافية لتمنح النضارة والتفتيح اللازم، وطبيعة البشرة، خاصة تجدد الخلايا والإفرازات، حيث يفرض ضرورة اعتماد روتين يومي فعال لتوازن للإفرازات الدهنية، تفتيح البشرة، وإزالة الخلايا الميتة.


وشددت أمل الهاجري، على ضرورة تنظيف الوجه بلطف مع عمل حركات دائرية لمدة 50 ثانية، مع العلم أن بعض المنظفات يفضل أن تترك لمدة دقيقة أو دقيقتين للحصول على نتائج أفضل، وبعدها يغسل بالماء البارد جيدا.


وأشارت أمل الهاجرى، إلى أن تواجد البثور في بشرة الوجه أمر مزعج جدا، يدفع بالسيدة لاشعورياً إلى الضغط عليها باليد محاولة نزعها، لكن هذا الأمر يفضل تفاديه كليا، كونه يخلف آثار داكنة وعلامات يصعب زوالها من البشرة، لذلك ينصح بتفادي الضغط على البثور باليد نهائيا.

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