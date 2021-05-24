‏افتتاحات جديدة بـ مستشفى طنطا التعليمي بتكلفة 12 مليون جنيه

‏افتتح الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم، ‏تطوير جميع الغرف وقطاع العنايات بالمستشفى التعليمى العالمي ‏بالجامعة بطاقة استيعابية ٧٦ سريرا بتكلفة إجمالية قدرها ١٢ مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي.

أكد رئيس الجامعة، أن أعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، تتم على قدم وساق وفق الخطة الإستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمواطنين وخدمة مرضى أهالي الغربية والمحافظات المجاورة.

وأفاد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، أن الافتتاحات الجديدة ضمت ٣٠ ‏غرفة للمرضى "فردي" و٤ ‏قاعات للعناية المتوسطة مجهزة ‏ بأحدث التجهيزات الطبية ‏وربطها بمحطة مركزية لمراقبة المرضى، فضلًا عن جناح طبى متميز .

‏كما شملت الافتتاحات استحداث ٣٠ غرفة عناية متوسطة و ١٥ سرير عناية فائقة لخدمة مرضى الباطنة والقلب والأوعية الدموية وخدمة العناية الفائقة لما بعد العمليات الجراحية والحوادث وإصابات المخ والأعصاب، بالإضافة إلى أجهزة الغسيل الكلوي وأجهزة فصل البلازما.

أكد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، أن أعمال التطوير بالمستشفي لم تتوقف رغم الظروف التي تمر بها البلاد فى ظل جائحة كورونا ، مؤكداً أن نجاح تلك المنظومة تعتمد على إرادة التغيير للأفضل وعلى روح الفريق التي تسود منظومة العمل داخل كلية الطب والمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أن المستشفى يعد من اكبر المستشفيات التى تستقبل اعدادا كبيرة من المرضى يوميا وتضم كوكبة طبية على قدر كبير من التدريب فى كافة التخصصات الطبية.

‏افتتاحات جديدة بـ «مستشفى طنطا التعليمي» بتكلفة ١٢ مليون جنيه

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