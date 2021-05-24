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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطاب رسمي يكشف استعدادات تطعيم معلمي الثانوية العامة والدبلومات بلقاح كورونا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على ، إعداد حصر بعدد المعلمين والاداريين المسكنين على المرحلة الثانوية العامة والفنية  المستهدفين لتطعيمهم بلقاح كورونا كمرحلة أولى

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته موافقة وزير التربية والتعليم على أن تقوم المديريات والادارات التعليمية والمدارس بحصر اسماء و بيانات المعلمين بلجان الادراة ولجان النظام والمراقبة ولجنة الإدراة المركزية لامتحانات الثانوية العامة لإدراجهم بخطة توزيع لقاح كورونا تبعا لمديرية الصحة والسكان التابع لها مقر اللجنة

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وأعلنت  وزارة التربية والتعليم موافقة الوزير على بدء توزيع لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للمعلمين والاداريين المسكنين على المرحلة الثانوية العام والفنية

 

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديريات الصحة والسكان  بكل محافظة لبحث آلية توزيع لقاح كورونا على الفئات المذكورة

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الاربعاء الماضي آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير فى أعداد الإصابات الاسبوعى، وما يتعلق بنسب إشغال أجهزة التنفس على مستوى الجمهورية.


ونوهت وزيرة الصحة إلى استراتيجية الوزارة الخاصة بإعطاء اللقاح، وما تضمنته من توفير اللقاحات للأطقم الطبية، والمواطنين، مشيرة إلى ما يتم توفيره من اللقاحات لمختلف العاملين فى المؤسسات الاقتصادية والصناعية، هذا إلى جانب التعاون مع وزارة الداخلية لتطعيم جميع نزلاء السجون، مضيفة أنه سيتم البدء فى تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات، فى إطار التوسع فى الفئات المستفيدة من التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حماية لهم.

وزير التعليم الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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