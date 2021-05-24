قبل تهريبه.. ضبط 650 كجم دقيق مدعم في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله أحمد وكيل الوزارة، حملات لتشديد الرقابة على أموال الدعم المقررة من قبل الدولة للمواطنين وخاصة الدقيق المدعم لعدم تسريبه إلى السوق السوداء.

ونفذت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين، حملات على نطاق الإدارة.

أقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية : بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها بـ فويفودينا

وأسفرت الحملات عن ضبط ١٣ شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي ٦٥٠ كجم داخل أحد المخابز السياحية وتم تحرير محضر حيازة وتجميع دقيق بلدي مدعم بدون ترخيص من الجهات المختصة بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح من فارق الدعم.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.