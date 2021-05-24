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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمير غانم ودلال عبد العزيز.. قصة حب بدأت من عرض مسرحي

سمير غانم ودلال عبد
سمير غانم ودلال عبد العزيز

بدأت علاقة الطرفين حين قام الفنان جورج سيدهم بترشيح الفنانة دلال عبد العزيز للمشاركة في بطولة مسرحية «أهلا يا دكتور» التي كان يقوم ببطولتها الفنان سمير غانم.

 

وقد جمعتهما صداقة قوية أثناء عرض مسرحية «أهلا يا دكتور» التي اشتركا في العمل بها معاً، لتصبح علاقتهما أكثر قوة وقررا الزواج. خلال هذه الفترة خاض الثنائي عدة مواقف معاً ساعدت على تقوية علاقتهما إلى حد الزواج، حيث تعرض شقيق سمير غانم إلى وعكة صحية وسافر لإجراء عملية نقل كلى، وكانت دلال عبد العزيز خلال هذه الفترة خير معين له وقال «وقفت جنبي، حسيت إن الست دي صعب الاستغناء عنها».

 

وكشفت الفنانة دلال عبد العزيز في عدد من الحوارات التلفزيونية، أنّ الفنان سمير غانم كان يحرص على أن يقوم بتوصيلها بسيارته الخاصة، بل ويقوم بشراء «زهرة فل» لها خلال فترة التعارف في المسرح والتي استمرت لأربع سنوات.

 

وقالت: «كان في واحد بيبيع الفل وكان بياخد (سمير غانم) فل ويديني ويقولي اتفضلي يا حبيبتي، وبعد ما اتجوزنا جالنا بتاع الفل راح رد سمير غانم عليه وقاله اتجوزنا خلاص امشي».

 

وأشارت إلى أن «الفنان سمير غانم كان له بعض الأفعال التي جعلتها تقع في حبه، مثل أنه كان يفتح لها أبواب السيارة».

 

كما كشف الفنان سمير غانم، أن هناك عدداً كبيراً من الفنانين حرصوا على إقناعه بفكرة الزواج من دلال عبد العزيز منهم الراحل فريد شوقي وميرفت أمين، خاصة أنه كان يرفض تكرار التجربة مجدداً بعد أن تَزَوّج قبل ذلك مرتين، ولكن لم تستمر أي من زيجاته أكثر من 3 شهور فقط.

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وتابع: «دلال هي سبب نجاح زواجنا طيلة تلك السنوات»، موضحا أن مساندتها له في وفاة شقيقته كان بمثابة رسالة له ليتخذ قرار الزواج، كما كشف غانم أنه بعد الإنجاب أصبح زوجا ملتزما.

 

سمير غانم دلال عبد العزيز عرض مسرحى صداقة قوية فريد شوقي وعكة صحية شقيق سمير غانم

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