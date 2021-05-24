جامعة الأزهر توضح ضوابط ومعايير وضع أسئلة القرآن لطلاب الكليات

أعلنت جامعة الأزهر، عن ضوابط وضع أسئلة القرآن الكريم لطلاب كليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون والدراسات الإسلامية والعربية، والدعوة وقسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية، قسم الدراسات الإسلامية بكليات التربية والعلوم الإسلامية بسيناء والعلوم الإسلامية للوافدين.

وذكرت جامعة الأزهر، أنه يطبق على طلاب كلية الشريعة والقانون نظام خمس سنوات ما كان يطبق عليهم من قبل من أجزاء مع الاختبار التراكمي وضوابط وضع الأسئلة.

ضوابط أسئلة القرآن

وأوضحت الجامعة، أن الفرقة الأولى يوضع الامتحان لهم من الربع الأول من القرآن بواقع خمس أسئلة و10 درجات لكل سؤال مكون من أ ب.

كما يتم التنويع في وضع الأسئلة بحيث تكون من أوائل السور وأواخرها ومن أوائل الأرباع ومن بين الأرباع ، ولا يقل السؤال عن عشرة أسطر ولا يزيد عن اثنتي عشر سطرا.

وذكرت أن الفرقة الثانية يوضع الامتحان لها من نصف القرآن من أوله، والفرقة الثالثة من ثلاثة أرباع القرآن من أوله، والفرقة الرابعة يوضع الامتحان لها من القرآن الكريم كله.

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