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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد بتر ساقه .. معلومات لا تعرفها عن شريف الدسوقى

شريف دسوقى
شريف دسوقى

حالة من الصدمة أصابت رواد مواقع التواصل الإجتماعى والوسط الفنى ، عقب بتر ساق الفنان شريف دسوقى ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه : 

 

1- ولد شريف دسوقي في محافظة الإسكندرية ، حيث كان والده مديرا لمسرح إسماعيل ياسين.

 

2- بدأ مشواره السينمائى عام 2003، بتجارب سينمائية محدودة، من خلال فيلم "العنف والسخرية" مع المخرجة أسماء البكرى.

 

3- شارك فى مسلسل "زى الورد" للفنان يوسف الشريف، عام 2012.

 

4- تعرف على المخرج أحمد عبد الله أثناء تصويره فيلم "ميكروفون" عام 2010، وشاهد فيلمه القصير "حاوى" ليقرر عبد الله ترشيحه لدور "مصطفى" فى فيلم "ليل خارجى".

 

5- حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة عن دوره فى الفيلم . 

 

6- كان مسلسل 100 وش سبب شهرته الواسعة من خلال دوره سبعبع . 

 

7- هدد بالانتحار بسبب أزمة مع منتجى أحدى الافلام التى شارك فى بطولتها . 

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8- أصيب أثناء تصويره أحدى الاعمال  عمل بجرح  فى ساقه ، ولم يكن يعلم انه مريض بالسكر .

 

9-  اكد انه لم يحصل على باقى مستحقاته حتى الان عمل درامى قام بتصويره ، بينما قام المنتج الفنى برفع دعوى قضائية ضده بعد تلك التصريحات  . 

 

10- كشف ان ذهب الى طبيب نفسى منذ سنوات عديدة بسبب أزمة فى حياته الشخصية . 

 

11 - أصدر فى حقه قرار ضبط وأحضار بسبب عدم التزامه بسداد أخر أقساط شقته . 

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