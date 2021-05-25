بعد بتر ساقه .. معلومات لا تعرفها عن شريف الدسوقى

حالة من الصدمة أصابت رواد مواقع التواصل الإجتماعى والوسط الفنى ، عقب بتر ساق الفنان شريف دسوقى ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :

1- ولد شريف دسوقي في محافظة الإسكندرية ، حيث كان والده مديرا لمسرح إسماعيل ياسين.

2- بدأ مشواره السينمائى عام 2003، بتجارب سينمائية محدودة، من خلال فيلم "العنف والسخرية" مع المخرجة أسماء البكرى.

3- شارك فى مسلسل "زى الورد" للفنان يوسف الشريف، عام 2012.

4- تعرف على المخرج أحمد عبد الله أثناء تصويره فيلم "ميكروفون" عام 2010، وشاهد فيلمه القصير "حاوى" ليقرر عبد الله ترشيحه لدور "مصطفى" فى فيلم "ليل خارجى".

5- حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة عن دوره فى الفيلم .

6- كان مسلسل 100 وش سبب شهرته الواسعة من خلال دوره سبعبع .

7- هدد بالانتحار بسبب أزمة مع منتجى أحدى الافلام التى شارك فى بطولتها .

8- أصيب أثناء تصويره أحدى الاعمال عمل بجرح فى ساقه ، ولم يكن يعلم انه مريض بالسكر .

9- اكد انه لم يحصل على باقى مستحقاته حتى الان عمل درامى قام بتصويره ، بينما قام المنتج الفنى برفع دعوى قضائية ضده بعد تلك التصريحات .

10- كشف ان ذهب الى طبيب نفسى منذ سنوات عديدة بسبب أزمة فى حياته الشخصية .

11 - أصدر فى حقه قرار ضبط وأحضار بسبب عدم التزامه بسداد أخر أقساط شقته .