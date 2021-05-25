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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من وزيرة دفاع لبنان للجميع

الجبش اللبناني
الجبش اللبناني

بعثت نائب رئيس وزراء لبنان بحكومة تصريف الأعمال ووزير الدفاع زينة عكر برسالة حيث قالت " في ذكرى المقاومة والتحرير التي يحتفل بها لبنان في 25 مايو، والتي تتزامن مع التضحيات التي سجلت في فلسطين المحتلة، ومع ظروف استثنائية وخانقة في بلادنا، أكثر ما نحتاج اليه، وحدة الموقف والتضامن والحكمة وأخذ العبر من أجل الحفاظ على كرامة لبنان واللبنانيين، وأن نتعالى فوق الخلافات السياسية والمصالح الفردية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع اللبنانية فقد أتمت عكر رسالتها قائلة " كل التحية لأرواح الشهداء الذين سطروا البطولات وقدموا دماءهم على مذبح قيامة لبنان.

وكان قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، قد قال في تصريحات سابقة له أن بوصلة الجيش موجهة نحو العدو الإسرائيلي والإرهاب وخلاياه النائمة، مشددا على أن التحديات تزيدنا عزيمة على التصدي لهذين العدوين.

وبحسب موقع النشرة اللبناني قال عون، في كلمة موجهة للجيش بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، إن تحرير لبنان لن يكتمل إلا باستعادة ما تبقى من الأرض، ولا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر.

ولفت إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة وتداعياتها، إلى جانب انعكاسات جائحة كورونا على حياة المواطنين، تبقى بوصلة الجيش موجهة نحو العدو الإسرائيلي ومخططاته الدموية التوسعية، وما نشهده من أحداث في فلسطين المحتلة يؤكد عدوانية هذا الكيان وعنصريته، كما يبقى الإرهاب وخلاياه النائمة في سلم أولوياتنا لسعيه إلى بث الفتنة بين المكونات اللبنانية، مشددا على أن هذه التحديات لن تزيدنا إلا عزيمة وإصرارا على التصدي لهذين العدوين، وبذل الغالي والنفيس لصون استقرار بلدنا والحفاظ على السلم الأهلي وديمومة الكيان اللبناني.

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وأكد قائد الجيش اللبناني أنه مهما اشتدت الصعوبات، يظل الجيش متمسكا بحقه في مواجهة أي اعتداء والدفاع عن الحدود في وجه العدو الإسرائيلي، والعمل على وقف انتهاكات سيادة بلدنا وحماية حقوقنا الثابتة في ثرواتنا الوطنية برا وبحرا، مع الالتزام بتطبيق القرار 1701 ومندرجاته".

ويحتفل لبنان في 25 مايو بـ"عيد المقاومة التحرير" الـ21، حيث انسحبت القوات الإسرائيلية من قرى جنوب لبنان في العام 2000 التي احتلها في العام 1978.

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