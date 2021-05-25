هل تسقط فريضة الحج عن مريض القلب مع استطاعته ماديا؟.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل تسقط فريضة الحج عن مريض القلب مع استطاعته ماديا؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن فريضة الحج واجبة على المستطيع.

وأضاف محمود شلبي أن المستطيع أما أن يكون مستطيعا بنفسه أي يستطيع الذهاب للحج صحيا وماديا، أو مستطيعا بغيره بأن ينيب من يحج عنه عند عدم استطاعته صحيا ويتكفل بمصاريف حجه.

وأشار أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب إلى أنه إذا كان الشخص مريضا ولكن يستطيع أن يتحامل على نفسه ويذهب إلى الحج أو يأخذ أحدا معه يساعده، ففى هذه الحالة يجب عليه أن يؤدى فريضة الحج طالما توجد إمكانية مادية.

وأوضح أمين الفتوى أما إذا كان الإنسان مريضا بمرض لا يستطيع معه السفر وأخبره الطبيب بعدم قدرته على السفر، ففي هذه الحالة لا يذهب للحج وتسقط عنه، وعليه إن كان قادرا ماديا أن ينيب غيره ليحج عنه، بمعنى يوكل شخصا عن عن نفسه قبل ذلك بالحج عنه ويتكفل هو بنفقة حجه.