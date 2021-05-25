عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تسقط فريضة الحج عن مريض القلب مع استطاعته ماديا؟.. الإفتاء توضح

هل تسقط فريضة الحج
هل تسقط فريضة الحج عن مرض القلب مع استطاعته ماديا

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل تسقط فريضة الحج عن مريض القلب مع استطاعته ماديا؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن فريضة الحج واجبة على المستطيع.

 

وأضاف محمود شلبي أن المستطيع أما أن يكون مستطيعا بنفسه أي يستطيع الذهاب للحج صحيا وماديا، أو مستطيعا بغيره بأن ينيب من يحج عنه عند عدم استطاعته صحيا ويتكفل بمصاريف حجه.

هل يجوز الحج عن الميت وأنا لم أحج ؟ اعرف حكم الشرع

هل يجوز الإنفاق على الفقراء بدلا من الحج والعمرة في أيام الوباء؟

وأشار أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب إلى أنه إذا كان الشخص مريضا ولكن يستطيع أن يتحامل على نفسه ويذهب إلى الحج أو يأخذ أحدا معه يساعده، ففى هذه الحالة يجب عليه أن يؤدى فريضة الحج طالما توجد إمكانية مادية.

 

وأوضح أمين الفتوى أما إذا كان الإنسان مريضا بمرض لا يستطيع معه السفر وأخبره الطبيب بعدم قدرته على السفر، ففي هذه الحالة لا يذهب للحج وتسقط عنه، وعليه إن كان قادرا ماديا أن ينيب غيره ليحج عنه، بمعنى يوكل شخصا عن عن نفسه قبل ذلك بالحج عنه ويتكفل هو بنفقة حجه.

الحج الإفتاء دار الإفتاء المريض مريض سفر مريض القلب فريضة الحج فتاوي وأحكام دار الإفتاء المصرية

موضوعات متعلقة

ما حكم الصلاة في القطار المتحرك؟ أمين الفتوى يوضح

ما يجب على المسلم في حق أخيه .. علي جمعة يوضح

متى ترفع السبابة في جلسة التشهد في الصلاة ؟.. أمين الفتوى يوضح

جمعة: العثمانيون وقفوا مدة حكمهم أمام أطماع اليهود ومحاولاتهم للهجرة إلى القدس

الإفتاء تحدد موعد صيام الأيام البيض لشهر شوال

دعاء يذهب الهم والحزن.. دار الإفتاء توضح

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز الصيام على جنابة في الستة البيض من شوال.. حكم إخراج الصدقة الجارية على المتوفى العاصي.. وحكم فك السحر

ما حكم فك السحر؟ أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

حكم الدعاء على من ظلم وتسبب فى الأذى

لافروف: الإعلان عن موعد ومكان قمة بايدن وبوتين قريبًا جدًا

خاص|شعبة الأدوية: مدينة الدواء ستغنينا عن الاستيراد.. وستعيد خبراءنا من الخارج

سعيدة بجهد وحماسة الشباب.. وزيرة الهجرة تثني على جهود مؤسسة "حياة كريمة"

شوبير يهاجم اللجنة الثلاثية عقب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ٩٩

قبل مواجهة الأهلي.. رئيس الترجي يرد على اتهامات التفويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية .. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن فيروس كورونا

تحرك عاجل ضد آبي أحمد بعد استخدام إثيوبيا أسلحة محرمة دوليا في تيجراي

طارق شوقي يوضح لـ صدى البلد أسباب قرار سحب قانون التعليم من البرلمان

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

بضائع خطرة و أخطاء ..رئيس قناة السويس يكشف للسفير البنمي نتائج تحقيقات السفينة ايفرجيفن

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

3 ملايين جنيه غرامة حال تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة.. أبرز تعديلات القانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ