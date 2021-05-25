مدينة زويل تعلن فتح باب التسجيل لاستقبال 500 طالب هذا العام 

قال الدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدينة استعدت لقبول دفعة جديدة من طلاب مصر النابهين، ببرامج دراسية متميزة معتمدة محليا وأن الجامعة في طريق الحصول على الاعتماد الدولي قريبا.



وأشاد عبدربه ، بما يقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار ، وبصفته أيضا رئيس مجلس أمناء المدينة فيما يتعلق بالدعم الكامل للمدينة وطلابها ، وتوفير منح دراسية للطلاب جزئية وكاملة طبقاً لموارد المدينة المتاحة،المتاحة.

وتابع : " وذلك بما يسهم في توفير مناخ علمي وتعليمي متميز اتسمت به مدينة زويل خلال الأعوام الماضية ما ساعد في تخريج دفعات أربعة في تخصصات علمية دقيقة لجيل جديد قادر على التفكير الناقد والمبتكر للإسهام في مسيرة مصر الناهضة.



وأشار إلى أنه تم فتح باب القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا لكافة الطلاب الراغبين في تسجيل أماكنهم بالمدينة من الحاصلين على الثانوية العامة وشهادة مدارس المتوفقين للعلوم (ستيم) والشهادة الأزهرية وما يعادلها من شهادات أجنبية وعربية ، ويستقبل المقر الرسمي للمدينة الكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعة للعام الدراسي 2021/2022 ، حتى الأول من يوليو 2021 وذلك طبقاً لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل.

والتي من أبرزها الحصول على حد ادنى ٨٥ بالمائة في الثانوية العامة واجتياز اختبارات القبول في العلوم الطبيعية والرياضيات واختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوى وكذا المقابلة الشخصية.

كما تعلن جامعة العلوم والتكنولوجيا عن بدء التقدم لاستقبال طلبات الدعم المادي والمنح للراغبين.