تطعيم نصف السكان البالغين بالكامل ضد كورونا.. إعلان عاجل من البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أنه سيتم تطعيم نصف السكان البالغين بالولايات المتحدة الأمريكية بالكامل ضد فيروس كورونا بحلول الغد.

وفي سياق متصل أعلن البيت الأبيض، أنه لا يمكن للمسؤولين التوصل إلى نتيجة حول منشأ جائحة فيروس كورونا من دون تحقيق مستقل، والمزيد من البيانات من الصين.



وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، خلال إفادتها الصحفية اليومية، "لقد طالبنا مرارا وتكرارا (منظمة الصحة العالمية) بدعم تقييم يجريه خبراء بشأن أصل الجائحة، ويكون خاليا من التدخل والتسييس".

وأصرت ساكي على أن المسؤولين لن يتسرعوا لاستنتاجات "قبل عملية دولية فعلية، ليست لدينا بيانات ومعلومات كافية".

وسُئلت ساكي مرارا، عن تقرير جديد لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأن ثلاثة باحثين في معهد ووهان لعلم الفيروسات أصيبوا بأعراض مرضية شديدة، لدرجة أنهم طلبوا الرعاية في المستشفى في نوفمبر 2019.