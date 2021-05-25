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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين السيسي وبايدن

الرئيس السيسي وبايدن
الرئيس السيسي وبايدن

أعلن البيت الأبيض، في بيان له، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين. 

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انفراجة جديدة بملف سد النهضة|بايدن يتعهد للسيسي بالحفاظ على أمن مصر المائي

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مكالمتان في 4 أيام.. ماذا دار بين السيسي و بايدن بشأن فلسطين وسد النهضة ؟

وقال البيان الصادر عن البيت الأبيض: "أجرى الرئيس جو بايدن اتصالا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه بايدن الشكر إلى مصر؛ لدبلوماسيتها الناجحة، وتنسيقها مع الولايات المتحدة لوقف الأعمال العدائية الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان عدم تكرار ذلك".

وأضاف البيان: "أكد الزعيمان الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعم جهود البناء في القطاع".

وذكر “بايدن” أنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، القيام بجولة في المنطقة؛ لمتابعة هذه الاحتياجات الهامة في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بسد النهضة؛ أكد بايدن مخاوف مصر بشأن مياه نهر النيل، وشدد على اهتمام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي يلبي الاحتياجات المشروعة لمصر والسودان وإثيوبيا.

كما ناقش الزعيمان، التزامهما بدعم الخطط الليبية للانتخابات الوطنية في ديسمبر، وإخراج جميع القوات العسكرية وغير النظامية الأجنبية منها.

فيما أكدا دعمهما لجهود الحكومة العراقية لتعزيز سيادة العراق واستقلاله الكامل، كما أكد جدد الزعيمان التزامهما بشراكة قوية ومثمرة بين الولايات المتحدة ومصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة العراقية سد النهضة الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأيبض

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